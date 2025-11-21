Cristi Chivu a ajuns pe primul loc în Serie A, iar Inter este principala favorită la trofeu

Românul completează performanța și prin parcursul excelent din Champions League.

În vară, Inter Milano a făcut o mutare pe care puțini o așteptau. După câteva luni de antrenorat la seniori, perioadă în care a salvat-o pe Parma de la retrogradare, Cristi Chivu a fost numit principal la Inter Milano. Trecuseră doar câteva luni după ce această echipă pierdea finala Champions League.

Chivu era obișnuit cu atmosfera de la Inter. A fost jucător și antrenor la tineret la Inter, însă nu avea CV-ul pe care fanii îl așteptau. În plus, nici campania de transferuri din vară nu a fost fulminantă, deoarece Inter nu a investit prea mulți bani în achiziții. Chiar și așa, românul a acceptat provocarea și are ca obiectiv câștigarea titlului în Serie A.

După primele 11 etape disputate, Inter Milano se descurcă foarte bine. Este pe prima poziție în Serie A, iar în Champions League are punctaj maxim. Se poate spune că românul este în grafic și că a câștigat din ce în ce mai multă încredere. În plus, Inter practică un fotbal ofensiv și a dat 26 de goluri în primele 11 runde. Este, de departe, cel mai bun atac al unei echipe din Serie A. Ca o comparație, AC Milan, ocupanta locului secund în acest top, are 17 goluri marcate.

Optimismul este la un nivel ridicat în tabăra lui Inter Milano, iar formația condusă de tehnicianul român este creditată de casele de pariuri online cu prima șansă la titlu. Ar fi o performanță extraordinară pentru Chivu și șansele ca acest lucru să se întâmple nu sunt deloc mici.

1. Inter Milano - 1.83

2. Napoli - 5.40

3. AC Milan - 6.00

4. AS Roma - 10.00

5. Juventus Torino - 19.00

Chivu îndeamnă la calm după ce Inter a ajuns lider în Serie A



Chiar dacă a dus echipa pe primul loc, Chivu nu se îmbată cu apă rece și spune că drumul lui Inter este abia la început. El le-a mulțumit jucătorilor pentru concentrare, dar afirmă că munca trebuie să continue.

„Știm că ne putem lăsa amprenta, dar acum trebuie să continuăm. Am pierdut trei meciuri, ca și alte echipe. Unele echipe au avut mai multe egaluri, dar încă este prea devreme pentru a vorbi despre o luptă pentru titlu. Avem nevoie de echilibru și concentrare”, a comentat Chivu după victoria obținută în meciul cu Lazio Roma.

Rezultatele obținute în prima parte a sezonului îi dau lui Cristi Chivu liniștea necesară pentru a construi. Tot mai multe voci importante vorbesc la superlativ despre munca efectuată de antrenorul român și îl compară cu nume grele din fotbalul mondial. Un exemplu în acest sens este Andrea Stramaccioni, care l-a comparat pe Chivu cu italianul Carlo Ancelotti.

„Îmi place foarte mult stilul său de comunicare, întotdeauna pozitiv și măsurat. La Napoli, a fost foarte bun în a nu vorbi despre arbitru, ci a discutat doar despre greșelile echipei sale. Avea deja stil ca jucător, iar acum ca antrenor îmi amintește de Ancelotti”, a declarat Stramaccioni.

Cristi Chivu are 14 victorii, o remiză și 4 înfrângeri pe banca lui Inter Milano. Cifrele sunt dovada unui început bun, dar, așa cum antrenorul român a declarat, acesta este doar începutul. Fanii lui Inter așteaptă câștigarea titlului și un parcurs cât mai bun în Champions League, iar presiunea va fi din ce în ce mai mare.