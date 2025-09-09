Creșterea vârstei standard de pensionare. Guvernul, precizări după declarațiile premierului

Executivul vine cu precizări după declarațiile premierului despre creșterea vârstei de pensionare.

”Guvernul nu are in vedere si nu discuta in acest moment posibilitatea cresterii varstei standard de pensionare. In interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la varsta de pensionare a categoriilor cu statut special in aceasta privinta, deci la elimnarea exceptiilor de la varsta standard” precizează Guvernul în această dimineață.

Premierul a fost întrebat despre Pachetul 3 de măsuri fiscale, care include creșterea vârstei de pensionare și pentru celelalte categorii de pensionari speciali. În acest context, a răspuns:

”Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare în aşa fel încât, în intervalul 50-65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine s-o înlocuiască.

Gândiți-vă că generațiile noastre, care sunt de 400.000-500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieși la pensie peste 10 ani, iar în spate vin generații de 200.000 și practic, dacă nu creștem vârsta de pensionare în general, la toate categoriile inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani.

Nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi, mutându-le nişte împrumuturi în viitor sau neluând nişte măsuri care să reaşeze lucrurile într-o structură normală”.

Precizarea ”la toate categoriile, inclusiv” cele speciale a generat suspiciuni în spațiul public că se are în vedere, așa cum se vehiculează de mult timp, creșterea vârstei generale de pensionare, de aici și precizările Guvernului din această dimineață.

