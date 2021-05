Corina Crețu, la ”Din Culisele Europei”, by Claudia Țapardel. Pedro Marques, intervenție din Bruxelles

Corina Crețu, europarlamentar și fost comisar european pentru Dezvoltare Regională, vine astăzi, 26 mai 2021, la DCNews și DCNewsTV, invitată fiind de Claudia Țapardel, în emisiunea ”Din Culisele Europei”.

Pedro Marques, intervenție, în direct, din Bruxelles

”Vom avea o discuție aplicată despre șansa istorică pe care România o are de a se dezvolta și reforma prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, șanșă pe care țara noastră nu o poate pierde și despre greșelile pe care le face Guvernul în negocierile de la Bruxelles pe PNRR.

De asemenea în direct de la Bruxelles îl vom avea pe Pedro Marques, Vicepreședinte al Grupului S&D din PE și fost Ministru al Fondurilor Europene în Portugalia, țară care deține în prezent președinția Consiliului UE.

Discuții despre PNRR

Vom afla de la el că se poate ca PNRR să fie depus la timp, Portugalia fiind prima țară care a depus acest plan la Bruxelles, după o consultare extinsă la nivel național și de asemenea vom afla cum pot fi absorbiți eficient banii europeni pana la ultimul euro.

Corina Crețu ne va lămuri de ce nu am reușit să folosim banii europeni din Cadrul Financiar Multianual 2014-2021 și în plus vom afla de ce am ratat startul privind Programele Operaționale din CFM 2021-2027.” arată Claudia Țapardel, realizatoarea emisiunii ”Din Culisele Europei”.

Emisiunea ”Din Culisele Europei”, by Claudia Țapardel, este transmisă de la ora 13:00, pe DCNews.ro și DCNewsTV.ro, precum și pe paginile de Facebook DCNews și pe contul de Youtube DCNews.