Conversația dintre farmacistul traficant și colaborator. ”Să îmi aduci ce ai şi cât poti, intelegi?”

Angajatul unei companii farma românești, reținut de procurori joi, vindea comprimatele de fentanil și oxicodonă care ar fi trebuit distruse de firma la care lucra. El avea sarcina de a se ocupa cu centralizarea medicamentelor care urmau să fie distruse – expirate, surplus al farmaciilor, aduse de pacienți pentru a fi distruse -, însă le vindea.

Șonea Constantin, zis Costi, se ocupa cu centralizarea la sediul central al firmei a tuturor medicamentelor de la farmaciile lanțului din toată țara care urmau să fie distruse. El reținea din acestea medicamentele cu efecte psihotrope, le păstra la sediul firmei, pe care i le aducea unui dealer, periodic, pe bază de comenzi.

Fiecare cutie de medicamente are un cod de bare pentru a se urmări traseul acestora, iar cele pentru distrugere sunt trimise pe baza unor procese-verbale, de care ar fi trebuit să se ocupe Constantin Șonea.

Procurorii au stabilit că, în perioada 20.07 – 10.09. 2022, precum și la 13.12.2022, 21.08.2023, 29.08.2023, 31.08.2023, 21.09.2023, farmacistul a traficat următoarele cantități totale de droguri de risc și mare risc ce prezintă un risc deosebit pentru sănătatea consumatorilor, în condițiile în care dependența se instalează extrem de rapid, iar riscul de deces este foarte mare:

– 13.000 comprimate ce conțin ca substanță activă Fentanyl;

– 868 comprimate ce conțin ca substanță activă Oxycodonă;

– 817 plasturi cu eliberare prelungită ce conțin ca substanță activă Fentanyl;

– 3243 fiole morfină;

– 3250 comprimate morfină;

– 263 comprimate Codeină;

– 487 comprimate conținând substanță activă Alprazolam, drog de risc;

La acestea se adaugă aproximativ 1800 comprimate de Diazepam, Lorazepam, Bromazepam, Rivotril, medicamente ce reprezintă droguri de risc și care se regăsesc în lista de medicamente ridicate cu ocazia percheziției efectuate în spațiile folosite de inculpat la sediul firmei, conform g4media.

Stenogramă:

COLABORATOR: Buongiorno!

COSTI: Salut!

(…)

COSTI: Sunt pentru data trecută?

COLABORATOR: Iți dau, fac un calcul, dar în principiu e pentru data trecută, pentru când ne-am văzut…săptamâna trecută, nici nu mai ştiu. Voiam să discut cu tine, am niște cereri pentru tine că cică sunt nişte concerte weekendul viitor, da, weekendul viitor sunt 2 sau 3 concerte aici în București, festivaluri.

COSTI: Viitor înseamnă ăsta cu ‘’neinteligibil’’?

COLABORATOR: 8,9, ( n. este vorba de 8, 9 septembrie) sunt 2 sau 3 aici şi unul prin Prahova.

COSTI: Păi şi ce trebuie să pregătim?

COLABORATOR: Îmi trebuie neapărat fentanyl de 100, oxy….

COSTI: Oxy, ce mi-ai zis tu…

COLABORATOR: Da, de la urgență mi-a spus…

COSTI: Dar acum, la următoarea tură o să fie ceva de 40, pentru că din ăla am strâns mai mult în perioada în care ai lipsit tu, gândindu-mă la abonament, dar ajung la stoc zero şi trebuie să mă apuc să le strâng pe alea din țară pe care le mai am păstrate undeva, dau drumul la asta? 0 Ca….

COLABORATOR: Da!

COSTI: Eu așteptam să văd cum merg lucrurile pentru că….

COLABORATOR: Știi ce nu merge sub nicio formă? Fiolele de morfină.

COSTI: Nici nu am mai insistat cu ele.

COLABORATOR: În schimb, în acele cutii ce mi le-ai dat în decembrie, cică erau şi 2-3 cutii de plasturi, fentanyl.

COSTI: Păi cum mi-ai zis acuma, ăștia de 100…

COLABORATOR: Stai puțin, de asta mi-a cerut, e prima data cand îmi cere, eu așa le dădeam pe aici pe colo câte 1-2 .

COSTI: La asta la Lunaldin, gândește-te că mi-ai cerut de 200 şi de 400, este şi de 300 şi de 600. ( n. este vorba de concentrație)

COLABORATOR: Ăla de 600 este lux.

COSTI: Am puține dar să îmi zici ce să pregătesc.

COLABORATOR: Deci absolut, sunt foarte bune, cu cât e concentrația mai mare cu atât mai bun, dar poate să mai fie… Sfatul meu, părerea mea, cum aș juca-o eu pe asta… Să îmi aduci ce ai şi cât poti, intelegi?…Şi eu atunci mă duc şi îti ‘’neinteligibil’’ ce vrei…Stai o secundă, nu mi-a zis concentrații, mi-a zis doar fentanyl pastile şi oxicodonă pastile, aici la concentraţii, acum am putut de 20, am putut doar o cutie.

COSTI: Eu am şi de 20, aia de care tu spuneai că nu e ok, dar de bine de rău, este!

COLABORATOR: O dau şi pe aia, i-o dau! Băi am de 20 am de 40, jonglezi, te joci, ți-o dau pe asta de 40 dar ia-o şi pe asta 20 , că 20 nu-i mult.

COSTI: Tu vezi cum merg astea, şi îmi dai un feedback.

COLABORATOR: Deci eu ce ți-am trimis, ți-am trimis pe cerere clară…

COSTI: Şi mai creşte evaluarea?

COLABORATOR: Cred că va creşte acum la asta la….pentru că eu am aflat niște prețuri, că eu când mă întalnesc cu el că acum mă întâlnesc ”face to face” şi avem şi noi timp să stăm, am vorbit eu cu .( aspecte ce pot deconspira identitatea colaboratorului cu identitate protejată).., mă duce el să ne vedem undeva şi mă lasă acolo.

COSTI: Când vrei să ne mai vedem? Săptămâna asta sau cea în care încep concertele?

COLABORATOR: Când consideri că ai putea tu să îmi aduci ca să îi pun la dispoziție pentru că eu am nevoie….

COSTI: Tot pe ….

COLABORATOR: Fentanyl.

COSTI: Duminica asta?

COLABORATOR: Da…Îți spun care-i faza….Eu am ramas fără bani.

COSTI: Da, dar la Lunaldin îți trimit eu mesaj cu ce variante mai sunt, de 200 de 400, de 600 , şi câte ar fi, şi ăla de 300 câte ar fi.

COLABORATOR: Indiferent câte ar fi, cu cât e mai mare cu atât e mai bun

