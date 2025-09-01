Data actualizării: | Data publicării:

Constantin Popovici a scris istorie pentru România - a urcat pe podiumul Cupei Mondiale la sărituri de la mare înălțime

Constantin Popovici a scris din nou istorie pentru România și a reușit să urce pe podiumul Cupei Mondiale la sărituri de la mare înălțime, desfășurată duminică, la Porto Flavia, Italia.

Competiția spectaculoasă din Italia a fost câștigată de americanul James Lichtentein, actualul campion mondial, care a obținut 411,30 puncte. Sportivul a dominat concursul și și-a confirmat încă o dată statutul de lider al acestei discipline extreme.


Constantin Popovici, performanță de clasă mondială

Românul Constantin Popovici, campion mondial în 2023, a încheiat pe locul al doilea, cu 406,20 puncte, la doar câteva puncte distanță de aur. Performanța sa menține România în prim-planul mondial al acestui sport spectaculos.

În acest an, Constantin Popovici a cucerit și medalia de bronz la Campionatul Mondial.

Podiumul a fost completat de spaniolul Carlos Gimeno, vicecampion mondial în 2025, care a terminat competiția cu 399,75 puncte. Gimeno a demonstrat din nou că este unul dintre cei mai redutabili adversari din circuit.

Un alt român prezent la concurs, Cătălin Preda, a reușit să se claseze pe locul al șaselea, cu 348,70 puncte.

Deși nu a prins podiumul, prestația sa rămâne una remarcabilă, consolidând prezența României între marile forțe ale acestei discipline.

 

Sporturile acvatice, vedetă în weekendul sportiv românesc

Performanța lui Constantin Popovici a venit într-un weekend în care România a strălucit și prin alte competiții legate de apă.

Dacă la Porto Flavia săriturile de la mare înălțime au ținut capul de afiș, pe litoralul românesc atenția s-a mutat asupra unei alte discipline solicitante: înotul în ape deschise.


David Popovici, locul al doilea în ștafeta Atlantisman

Duminică, în stațiunea Jupiter din județul Constanța, a avut loc concursul Atlantisman, unul dintre cele mai dificile evenimente de înot în ape deschise din România. Printre participanți s-a numărat și David Popovici, care alături de antrenorul său Adrian Rădulescu și colegul de antrenamente Andrei Enache, a luat startul la ștafeta de 3x500 metri. Cei trei au reușit să urce pe locul al doilea în clasamentul open, după o cursă spectaculoasă și solicitantă în valurile Mării Negre.

Andrei Enache, student și sportiv care se antrenează în Malta, a mărturisit că ideea acestei ștafete a fost mai veche și a reprezentat o bucurie pentru toți trei: „A fost o distracție mare și ceva ce ne-am dorit de mult timp. Cred că am reușit să ne bucurăm cu adevărat de această experiență.”

La rândul său, Adrian Rădulescu a recunoscut dificultatea cursei și a glumit pe seama lipsei antrenamentelor: „Sper ca de acum David să-mi amintească și mie că trebuie să mă mai pregătesc pentru competiții.”


Provocarea lui David Popovici

Starul natației românești a descris experiența ca fiind unică, și a subliniat diferența dintre apa din bazin și valurile puternice ale mării: „Am obosit destul de tare, dar a fost frumos că am făcut ceva diferit împreună. Vreau să ne vedem și în anii viitori și să fim cât mai mulți concurenți. Vreau să mă întreceți, dar nu vă grăbiți, mai lăsați-mă și pe mine un pic.”


Atlantisman, competiție în creștere

Cursa de ștafetă a fost câștigată de echipa CSM Constanța, formată din Andrei Iaschiu, Mateen Sediq și Luca Boldura.

Potrivit organizatorului, Paul Georgescu, ediția a doua a Atlantisman a adunat aproape 250 de participanți, cu 100 mai mulți față de anul trecut. „Cel mai greu este să organizezi o asemenea competiție, dar mă bucur că tot mai mulți sportivi aleg să participe. Este un proiect pe care vreau să-l dezvolt pentru ca nivelul înotului românesc să crească”, a declarat acesta.

De la stâncile abrupte din Porto Flavia până la valurile Mării Negre, sportivii români au arătat în acest weekend că pot ține piept celor mai dificile provocări. România are campioni capabili să aducă bucurii pe plan internațional, fie că e vorba despre spectaculoasele sărituri de la mare înălțime, fie despre rezistența și spiritul de echipă din înotul în ape deschise.

