Consiliul Județean Buzău dă bani Loredanei Groza să cânte... la Buzău... de Zilele Chișinăului

Consiliul Județean Buzău organizează două festivaluri: Buzău Fest și Zilele Chișinăului la Buzău. Timp de patru zile, buzoienii vor asista la diferite activități recreative la Buzău și Sărata Monteoru, acolo unde vor avea loc concertele de muzică ușoară și populară, încheiate cu un grandios foc de artificii.

În bunul stil al politicienilor, așa cum ne-am obișnuit, din bani publici, vor fi plătiți mai mulți artiști printre care Loredana Groza. De asemenea, la concert vor participa Marcel Ștefăneț și proiectul Ethno Republic; Brio Sonores; Adriana Ochișanu; Fetele din Botoșani; Olguța Berbec și Remus Novac; Viorica Lupu; Raluka și Proiectul Balkanic; Loredana & Banda Agurida.

Bugetul: cu 200.000 de lei mai mult decât în 2022. În proiectul Consiliului Județean se precizează că suma este una estimativă. Pot apărea modificări

Consiliul Județean, organizator al evenimentului a aprobat, într-o ședință, un proiect de hotărâre prin care a fost stabilit bugetul.

„Art.1. Se aprobă alocarea sumei de cel mult 600.000 lei de la bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2023 – Capitolul 67 „Cultură, recreere, religie” pentru organizarea și desfășurarea în comun în perioada 1-4 iunie 2023 a ediției a V-a a Festivalului „Buzău Fest” și ediției a III-a a evenimentului „Zilele Chișinăului”.

Evenimentul „Zilele Chișinăului” a fost organizat începând cu anul 2021 în baza Acordului de Cooperare perfectat între Municipiul Chișinău din Republica Moldova și județul Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 164/2021 și a dobândit caracter de eveniment anual.

Senatorul Vlad Pufu, președintele PNL Buzău, spune că situaţia în municipiul Buzău a devenit tot mai greu de suportat din cauza lucrărilor începute de municipalitate şi neterminate.

El a făcut și o ironie la adresa lui Constantin Toma (PSD), primarul Buzăului, care anunţa că brandul de oraş al municipiului Buzău a câştigat competiţia cu cel al oraşului Paris şi a obţinut aurul pentru cel mai bun brand de oraş din Europa în finala Galei „Transform Awards".

„De aproape un an de zile suntem prizonieri în propriile noastre case din cauza Primăriei Buzău care ne-a dat un lockdown total. Suntem, după mai bine de un an de lucrări pe care credeam că le va termina şi când aşteptam să se termine, a început altele. Prin urmare, nu ne mai putem deplasa nici cu maşina, nici cu trotineta, nici cu bicicleta şi din ce în ce mai greu ca simpli trecători. Toate bulevardele astea pe care le foloseam ca zone de refugiu încercând să dispărem din zona centrului, unde se lucrează de atâta timp si nu se mai termină, sunt găurite la rândul lor, sunt măcelărite şi de fiecare dată când încerci să găseşti rute ocolitoare, ajungi să constaţi că e mai rău ca în centru. Eu nu înţeleg dacă aceşti muncitori sau aceste firme care lucrează mai sunt gestionate, controlate de cineva şi de ce dacă dimineaţa ai făcut un şanţ, nu eşti în stare să îl acoperi până seara. Nu mai spun că tot ce s-a făcut până acum pe marile bulevarde va trebui găurit din nou şi luat de la capăt pentru ca Compania de Apă să îşi implementeze proiectele de infrastructură pe apă”, a declarat senatorul liberal Vlad Pufu.

„Nu ştiu când se va mai termina şi mă amuză de fiecare dată pentru că tindem să ne comparăm tot timpul cu Parisul, când Buzăul astăzi este doar un Bahmut pe timp de pace. Nu am nimic cu omul Toma, am cu primarul Toma, pentru că mie mi se pare că la ora actuală este depăşit de probleme. Toate proiectele astea s-au încălecat, nu reuşeşte să le mai gestioneze şi de peste un an de zile îţi este frică să mai ieşi din casă”, a mai spus senatorul liberal Vlad Pufu.

