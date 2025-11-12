€ 5.0846
DCNews Stiri Compozitorul Horia Moculescu se certase „la cuțite” cu Gigi Becali. Care a fost motivul
Data actualizării: 17:35 12 Noi 2025 | Data publicării: 17:33 12 Noi 2025

Compozitorul Horia Moculescu se certase „la cuțite” cu Gigi Becali. Care a fost motivul
Autor: Iulia Horovei

horia moculescu gigi becali Regretatul compozitor Horia Moculescu (stânga), afaceristul Gigi Becali (dreapta). Colaj DCNews. Sursa foto: Agerpres
 

Regretatul compozitor povestea cu umor despre conflictele sale cu patronul echipei FCSB, Gigi Becali, spunând că s-au certat „la cuțite” într-un cazinou.

Compozitorul Horia Moculescu, care a trecut miercuri, 12 noiembrie, la cele veșnice, spunea că este „stelist din 1947” și, în „războiul” dintre Steaua și FCSB, acesta se declara susținătorul echipei patronate de Gigi Becali, deși de-a lungul timpului a avut câteva conflicte cu latifundiarul din Pipera.

„Am prieteni foarte buni steliști care au dubii asupra aplecării către FCSB sau Steaua. Și eu le spun așa: eu am avut conflicte mari cu Gigi și-am fost în ăia 2.000 de membri fondatori. Ne-am și certat la cuțite, într-un cazinou. Eu sunt FCSB-ist! Din capul locului, FCSB este Steaua, chiar dacă se supără generalul Zisu pe mine”, spunea Horia Moculescu, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la GSP.

Citește și: Ce credea Horia Moculescu despre moarte. Mărturisiri emoționante

Horia Moculescu: „Dacă Gigi nu este, FCSB nu există”

„Dacă Gigi nu este, FCSB nu există, iar Steaua tot în Liga 4, Liga 3 sau Liga 2. Numai noi suntem în stare să avem două echipe Steaua, două echipe Rapid, două echipe Universitatea Craiova, două echipe Politehnica Timișoara, două echipe pe 10 metri pătrați cum e Covasna...

Numai noi am avut două numere de înmatriculare la mașini, două hârtii de o sută, două de două sute. Oameni cu imaginație extraordinară... Durerea mea mare este dispariția echipelor românești. Pentru că a dispărut inclusiv spiritul”, mai spunea regretatul compozitor, în urmă cu patru ani.

Celebrul compozitor s-a stins din viață, miercuri dimineață, în jurul orei 04:00, la vârsta de 88 de ani. El era internat în stare gravă la spital, iar în ultimele zile a fost intubat.

Deși artistul a dat semne de slăbiciune încă din vară, când a fost văzut într-un scaun cu rotile, el găsea momente prin care să se amuze spunând că nu era vorba despre un scaun medical, ci doar despre un „scaun de birou cu roți”. 

Citește și: A murit Horia Moculescu. Mesajul cutremurător al fiicei sale: „Tată, nu pot să respir”!

