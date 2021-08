Comisia Europeană, răspuns la sesizarea FNA privind strategia antidrog a României. Lazăr: Confirmă rolul esenţial al societăţii civile

"Pentru ca am asteptat prea mult, am trimis d-nei Charmaine Hili, consilierul presedintelui Comisiei Europene - Ursula von der Leyen, pe zona de afaceri interne si securitate europeana spre analiza si informare atat preseditelui CE cat si comisarul Ylva Johansson - Afaceri Interne, invederarile FNA, CIADO, UPSV, FNAP-IP Bucuresti, A.C. Dracula, EDU-360, privind politicile nationale antidrog.

Fie ca vorbim de Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Romania, noi am fost de buna credinta, am comunicat, am invederat acestora problemele privind Strategia Nationala Antidrog. Dumnealor au considerat desuet Tratatul de Aderare, Capitolul 24 JAI si societatea civila antidrog nerelevanta", transmite Gigel Lazăr, preşedintele Federaţiei Neguvernamentale Antidrog", transmitea, la jumătatea lunii iulie, Gigel Lazăr, preşedintele Federaţiei Neguvernamentale Antidrog.

Răspunsul Comisiei Europene

„Uniunea Europeană (UE) are rolul de a completa acțiunea statelor membre în domeniul politicii privind drogurile cu competențe de sprijin. Prin urmare, este de competența statelor membre să elaboreze și să adopte politici naționale privind drogurile, precum și măsura în care acestea sunt puse în aplicare, monitorizate și evaluate. În acest context, UE poate sprijini, coordona sau completa acțiunile naționale și nu are puterea de a interfera cu rolul statelor membre în acest domeniu, inclusiv cu privire la modul în care este finanțată politica națională privind drogurile”, se arată în răspunsul Comisiei Europene.

„Strategia UE antidrog 2021-20251 permite coordonarea măsurilor bazate pe dovezi, echilibrate, integrate și multidisciplinare cu statele membre ale UE și subliniază importanța pe care societatea civilă o are în îmbunătățirea situației drogurilor. Acțiunile de aplicare a legii împotriva traficului de droguri sunt coordonate prin EMPACT. Deteriorarea sănătății legată de droguri este abordată în cadrul serviciilor de prevenire, tratament și îngrijire și reducerea daunelor”, mai transmite Comisia Europeană.

"Apreciem raspunsul European Commission, ca fiind unul corect si echilibrat, dar foarte APASAT in ceea ce priveste rolul Societatii Civile. Scopul nostru a fost atins, cele semnalate vor fi tinute sub observatie cu siguranta. Speram ca Guvernul României condus de premierul Florin Cîţu si Ministerul Afacerilor Interne, Romania, condus de dl. Lucian Bode, dupa primirea corespondentei prin reprezentata Romaniei de pe langa CE, sa actioneze cu mai multa celeritate pentru a avea o Strategie sustenabila si predictibila.

Concluziile corespondentei: 'Strategia UE împotriva drogurilor 2021-2025,permite coordonarea măsurilor bazate pe dovezi, echilibrate, integrate și multidisciplinare cu Statele membre ale UE și subliniază importanța pe care societatea civilă o are în îmbunătățirea situația drogurilor'", subliniază Gigel Lazăr.

Scrisoare deschisă adresată lui Lucian Bode, după poziţia exprimată de CE

"Stimate domnule ministru Lucian BODE

Stimate domnule director imputernicit al Agentiei Nationale Antidrog - Catalin Negoi-NITA



In spiritul transparentei ce ne carecterizeaza, va trimitem in atasament raspunsul Comisiei Europene (fara anexa, ce reprezinta un document intern), asumat de catre presedintele C.E. d-na Ursula von der Leyen.



In cheia diplomatica de interpretare, apreciem raspunsul prin prisma faptului ca suntem la unison de acord ca:



"UE poate susține, coordona sau completa acțiunile naționale si nu de a interveni peste rolul statelor membre în acest domeniu, inclusiv cu privire la modul în care este politica națională a drogurilor finanțat (lucru enuntat de noi atat in corespondenta cu Guvernul Romaniei, M.A.I sau C.S.A.T.).



Principiul complementaritatii pe care Federatia noastra vi l-a invederat de fiecare data, se regaseste si in raspunsul C.E. - "Comisia Europeană/Uniunea Europeană (UE) au rolul de a completa acțiunea statelor membre în cadrul domeniul politicii de droguri cu competențe de sprijin.

Referitor la rolul esential al societatii civile in vederea aplicarii Strategiei Antidrog a UE 2021-2025, dar si a celei nationale, de asemenea se regaseste in raspunsul C.E. "UE subliniază importanța pe care societatea civilă o are în îmbunătățirea situația drogurilor."



Fata de cele prezentate mai sus, va asiguram in continuare ca Federatia Neguvernamentala Antidrog, in cadrul procesului de monitorizare privind politicile nationale antidrog in vederea elaborarii Raportelor noastre catre Registrul de Transparenta a UE, le va prezenta in prealabil autoritatilor romane asa cum de altfel am procedat de fiecare data.



Federatia Neguvernamentala Antidrog (FNA),Registration on EU Transparency Register,610933742292-54 (First registered: 14 Apr 2021) are ca obiective acceptate - Acordarea de asistenta autoritatilor in elaborarea Strategiilor nationale, regionale si locale antidrog. Monitorizarea modului de implementare a obiectivelor Strategiei Europene Antidrog, Planului de Actiune.



Speram ca autoritatile romane resposabile cu elaborarea, adoptarea si implementarea Strategiei Nationale Antidrog respectiv; Guvern, ministere, autoritati ale administratiei publice centrale si locale sa inteleaga rolul nostru in acest proces de prevenire si combatere a consumului de droguri, sa inteleaga ca Federatia si asociatiile ce graviteaza in jurul acesteia nu sunt ostile statului roman, ci sunt un sprijin permanent ale acestora. Dar pentru a fi complementari si a sprijini inseamna legislatie coerenta, institutii solide si dialog deschis intre noi si autoritati. Intotdeauna am cautat solutii si am venit cu propuneri si nu am cautat greseli ale autoritatilor, de fiecare data am fost transparenti si deschisi fata de cei pe care ii consideram parteneri M.A.I. si A.N.A.



Din pacate asa cum constatati si dumneavoastra v-ati invartit intr-o complexa corespondenta cu noi, prin care in luna octombrie 2020 ca exemplu, ne comunicati ca Strategia se afla in consultare si elaborarea avizelor la partenerii institutionali,dar de fapt, Strategia nici nu exista in luna octombrie si a a ajuns la ministere in luna mai 2021. De fiecare data cand am solicitat lamuriri ministerului direct, ati indreptat corespondenta noastra catre Agentie, ce pe multe dintre temele abordate de noi nu avea calitate si atributii in a ne raspunde. Consideram ca a fost o derobare de responsabilitati.



Federatia, CIADO sunt entitati ale societatii civile respectate la nivelul institutiilor europene si a U.N. - ECOSOC. Ca si dovada a aprecierii noastre, de fiecare data cand ne adresam Presedintelui P.E, Presedintelui Consiliului sau Presedintelui C.E., raspunsurile le primim de la institutiile europene in numele presedintelui C.E. d-na Ursula von der Leyen, Presedintelui Consiliului European - dl. Charles Michel sau Presedintele Parlamentului European - dl. David-Maria Sassoli si nu in numele directiilor generale. Directiile Generale sunt cele ce fac analiza si corespondeaza cu noi pentru lamuriri suplimentare dupa care se inainteaza cabinetelor celor enuntati in vederea agrearii. Ne-am bucura pe viitor ca in materie de politici nationale antidrog, sa nu mai fie lasata doar Agentia sa raspunda pentru lucruri asupra carora nu poate decide si puterea de decizie de fapt apartine Ministerului, la nivel de secretar de stat coordonator sau ministru. Asa putem dialoga, putem cauta solutii si Agentia nu va mai fi pusa in situatia de a transmite raspunsuri sterile ce mai mult adanceste prapastia dintre societatea civila si autoritati. Vrem sa credem ca nu veti mai aprecia societatea civila a fi deranjanta, ci partenera."



