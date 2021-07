Comisarul șef Christian Ciocan cere prime pentru polițiști: Să fie recompensați cu sume în bani!

'În urma discuțiilor purtate cu președintele Federației, sunt împuternicit să aduc la cunoștința opiniei publice: Având în vedere proiectul de reformă propus de Federație pentru Ministerul de Interne, am stabilit, pe lângă alte principii afirmate până acum, și următoarele: Gradele profesionale să nu mai fie asimilate gradelor militare în conștientul colectiv deoarece acestea sunt pe modelul vechilor grade militare ale Miliției chiar dacă acum se numesc profesionale. Federația propune: Corpul polițiștilor să fie împărțite în: agenți, ofițeri și chestori. Să nu mai avem agent-șef principal de poliție, agent-șef etc. sau inspector, sub-inspector, comisar, sub-comisar, comisar șef etc., ci să fie, pur și simplu, agent și ofițer.' a declarat Ciocan.

Gradul de chestor, în condiții excepționale

'Mai mult, propunem domnului ministru Lucian Bode, ca gradul de chestor să fie acordat doar în condiții excepționale! Ne trezim cu chestori pe bandă rulantă și, bine-nțeles, au și ei mai multe grade ca și cum ar fi militari. Federația propune ca personalul să fie interesat doar de muncă și să nu mai aibă falsul obiectiv de a înainta în grad. De asemenea, gradul de chestor nu este grad de general, este doar un grad profesional în poliție. Dorim să facem distincția între polițiști și militari. Noi ca polițiști avem cu totul alte atribuții. Trebuie să oferim un serviciu de calitate cetățenilor și să fim împărțiți în agenți și ofițeri, iar gradul de chestor să fie atribuit în condiții excepționale!' a subliniat Ciocan.

Prime pentru polițiști

'Coroborat cu aceste lucruri, Federația propune ca să fie acordate prime polițiștilor pentru a-i motiva! În momentul în care s-a făcut o faptă de excepție, polițiștii respectivi să fie recompensați cu sume în bani! Asta ține de cultura noastră organizațională. De asemenea, cerem ca acolo unde atribuțiile unor forțe se suprapun, precum trupele speciale ale Jandarmeriei cu unitățile noastre speciale de intervenție, acestea să fie comasate sub o singură comandă și la una dintre arme. Dacă fac aceleași acțiuni, este normal ca să fie doar o armă. Federația mai propune ca Jandarmeria, în mediul rural, să se ocupe strict de ordinea publică, iar Poliția să rămână în mediul urban. Sigur că Jandarmeria intervine și la oraș atunci când e nevoie.' a conchis Ciocan.

