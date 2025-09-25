€ 5.0784
Data publicării: 09:50 25 Sep 2025

Coaliţia de guvernare, în ședință la Palatul Victoria, pe tema rectificării bugetare

Autor: Doinița Manic
parlament_asumare_5_pachete_bolojan_002_inquam_photos_octav_ganea_36786500 Sorin Grindeanu - Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea
 

Coaliţia de guvernare se întâlnește în ședință la Palatul Victoria, pe tema rectificării bugetare.

Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit joi dimineaţă la Palatul Victoria pentru a discuta despre rectificarea bugetară, transmite Agerpres.

La reuniune sunt prezenţi, între alţii, premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL; Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD; vicepremierul Tanzcos Barna şi ministrul Dezvoltării Cseke Atilla (UDMR); ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu (USR); ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

O rectificare tensionată



Reamintim că miercuri, premierul Ilie Bolojan a prefigurat un calendar al aprobării rectificării bugetare în Guvern.

"În ceea ce priveşte activitatea Guvernului din aceste zile, un lucru important este rectificarea de buget. Această rectificare va fi demarată, practic, în cursul zilei de mâine şi cel mai târziu vineri dimineaţă va fi publicată în transparenţă decizională în vederea consultării. Ea se va încadra în liniile pe care le-am prezentat şi va fi detaliată de domnul ministru Nazare imediat ce va fi comunicată public, precizând unde sunt sumele cele mai importante care sunt alocate şi mişcările financiare care sunt asigurate în urma acestei rectificări. Asta ar însemna că la începutul săptămânii viitoare, cel mai târziu marţi, Guvernul ar urma să fie convocat într-o şedinţă extraordinară şi să aprobăm rectificarea de buget, în aşa fel încât să asigurăm plăţile curente, să completăm sumele necesare pe asistenţă socială şi pe alte domenii, inclusiv o uşoară suplimentare pe componenta de investiţii", a declarat Ilie Bolojan într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Potrivit premierului, această rectificare de buget este una destul de tensionată, având în vedere presiunea venită din zona investiţiilor.

