CNN a concediat angajați pentru că nu s-au vaccinat. Statele Unite permit acest lucru

CNN a dat afară trei angajați care au venit la birou fără să fie vaccinați împotriva Covid-19, potrivit BBC. Este una din primele instanțe în care o firmă americană concediază oameni pentru că nu au respectat obligativitatea vaccinării. În Statele Unite, este legal ca companiile să ceară ca angajații să fie imunizați.

Mai multe firme importante din SUA, cum ar fi Facebook sau Google, spun că cer angajaților să fie vaccinați când birourile se vor redeschide complet în lunile care urmează. Șeful CNN, Jeff Zucker, a menționat concedierile într-o scrisoare a companiei trimisă joi și consultată de mai multe redacții americane.

CNN fires three employees who came to office unvaccinated - memo https://t.co/WrwsXVZncx pic.twitter.com/b8m0dlAfTX