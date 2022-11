Ciolacu, despre creșterea pensiilor: Sunt mai multe variante. Vom lua decizia corectă

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, la Petreşti, în judeţul Dâmboviţa, că în privinţa creşterii pensiilor are aceeaşi abordare ca a premierului Nicolae Ciucă, fiind mai multe variante de lucru.

Marcel Ciolacu dar a subliniat că el, ca social-democrat, doreşte să fie corect şi cu cei cu pensii mari şi cu cei cu pensii mici. 'La pensii am aceeaşi abordare ca domnul prim-ministru. Sunt mai multe variante de lucru. Normal, reprezint un partid social-democrat, am abordarea în care doresc să fim corecţi cu toată lumea în această perioadă un pic încărcată, pentru noi toţi, şi pentru cei cu venituri mai mari, dar mai ales pentru cei cu venituri mai mici. Mi se pare un pic incorect să măresc o pensie, cum ar fi de 18.000 de lei cu 2.700 de lei, un procent de 15%, şi o pensie până în 2.000 de lei, nominal, chiar dacă e acelaşi procent, foarte puţin. E posibil să găsim şi alte surse să echilibrăm aceste lucruri. Dar sunt ferm convins că vom lua decizia corectă, astfel încât toată lumea să fie ajutată', a spus Ciolacu.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat miercuri, la Petreşti, că, potrivit ordonanţei asumate de Guvern, se vor realiza corecţii de disciplină financiară, astfel încât pensiile să nu fie mai mari decât salariul. El a subliniat că Banca Mondială propune Guvernului să păstreze pensiile militare în forma actuală şi că doreşte să reitereze acest mesaj, deoarece 'zvonurile' au produs 'o serie întreagă de atitudini şi decizii' care nu sunt potrivite cu realitatea.

În context, Marcel Ciolacu a vorbit despre construcţia bugetului, care va avea la bază ordonanţele pe energie şi pe pensiile speciale. 'Ordonanţa pe energie este prioritatea unu. De aici pornim construcţia bugetului. Şi nu numai ordonanţa pe energie, ci şi ordonanţa care priveşte pensiile speciale, pe care ne-am asumat-o ca şi jalon în PNRR până pe 31 decembrie. E normal să ştim ce economii facem de la pensiile speciale, ce efort bugetar este pentru a compensa pe energie şi apoi să construim acest buget pentru prima oară pe programe şi nu pe cifre', a afirmat preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu. Întrebat de pensiile militarilor, Ciolacu a subliniat că 'pensiile militarilor nu sunt pensii de serviciu, niciunde în lume, că vorbim de Europa sau de SUA, sunt pensii ocupaţionale'.

'Dacă există anumite excepţii, de cinci, zece pensii, unde trebuie intervenit, e cu totul altceva. Din câte ştiu eu, nu este cazul', a adăugat Ciolacu. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, şi premierul Nicolae Ciucă însoţiţi de autorităţi locale din Dâmboviţa au participat, miercuri, la Petreşti, la o vizită de lucru la o fabrică de asamblare a camioanelor pentru Armată.

Premierul Nicolae Ciucă vizitează miercuri fabrica de camioane IVECO din Petreşti, judeţul Dâmboviţa.

Acesta este însoţit de preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Marcel Ciolacu. Aceştia vor avea o întâlnire cu managementul societăţii.

Fabrica de la Petreşti de asamblare a camioanelor pentru Armată a fost inaugurată în aprilie anul trecut. 'Această iniţiativă reprezintă o confirmare a angajamentului companiei noastre, IVECO Defence Vehicles, cu privire la realizarea unor capacităţi naţionale de producţie, aferente vehiculelor care fac obiectul contractului deja în derulare cu Ministerul Apărării Naţionale', declara, la acea dată, Bogdan Iuliade, director în cadrul IVECO.

Fabrica are o capacitate de 440 de vehicule pe an, are cinci linii de producţie şi o suprafaţă de 9.000 de metri pătraţi. Investiţia de la Petreşti este de 50 de milioane de euro şi este realizată în cadrul offsetului aferent contractului de înzestrare a Armatei Române cu vehicule produse de IVECO Defence.

Nicolae Ciucă: IVECO a dat asigurări că până în 2023 va reuşi să recupereze întârzierile şi să devanseze termenele asumate

Premierul Nicolae Ciucă, care a vizitat miercuri fabrica de camioane IVECO din Petreşti (Dâmboviţa), a declarat că reprezentanţii firmei au oferit asigurări că până anul viitor vor fi recuperate întârzierile apărute în urma pandemiei şi a unor aspecte legate de asigurarea logistică. Premierul a reamintit că în urmă cu doi ani a fost iniţiat proiectul prin care compania IVECO urmează să producă o parte din camioanele necesare Armatei Române, iar în urmă cu 18 luni a avut loc inaugurarea liniei de producţie.

'Astăzi, cu toate problemele şi greutăţile care au fost întâmpinate în timpul pandemiei şi toate aspectele legate de asigurarea logistică, s-a reuşit totuşi ca, după ce au existat întârzieri de aproximativ nouă luni de zile, să se recupereze şi să se ajungă la întârzieri mai mici de şase luni de zile. Conducerea companiei ne-a dat asigurări că există perspectiva ca până anul viitor, când urmează să fie încheiat primul contract subsecvent, compania să recupereze şi chiar să devanseze termenele asumate', a spus el.

Nicolae Ciucă a adăugat că până în prezent au fost produse 514 camioane, iar la o capacitate de 400 de camioane pe an, există 'foarte clar perspectiva ca până anul viitor', în luna noiembrie, să fie produse toate cele 900 de camioane asumate prin primul contract subsecvent. Până la finele anului 2026 ar urma să fie încheiate toate livrările, în conformitate cu contractul general, care prevede 2.900 de camioane.

'Este foarte important de precizat că s-a realizat o localizare a unui procent din componentele acestor camioane în industria din România. Este un obiectiv al Guvernului, astfel încât prin deschiderea pe care am manifestat-o şi prin susţinerea investiţiilor străine, respectiv a programelor de offset în contractele de achiziţie tehnică militară, să putem să asigurăm o integrare, o localizare cât mai consistentă în economia noastră, în industria noastră şi în felul acesta am putut să vedem aici, pe linia de producţie, cât din aceste componente au fost localizate, care sunt planurile, astfel încât în viitor să existe un procent mai mare de localizare. Sigur, se caută soluţii, se negociază cu companii din industria de profil, astfel încât să avem o extindere cât mai mare pe orizontală', a mai spus premierul.

