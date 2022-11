Ciucă și Ciolacu, vizită la fabrica de camioane IVECO din Petreşti - Video

Acesta este însoţit de preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Marcel Ciolacu. Aceştia vor avea o întâlnire cu managementul societăţii.

Fabrica de la Petreşti de asamblare a camioanelor pentru Armată a fost inaugurată în aprilie anul trecut. 'Această iniţiativă reprezintă o confirmare a angajamentului companiei noastre, IVECO Defence Vehicles, cu privire la realizarea unor capacităţi naţionale de producţie, aferente vehiculelor care fac obiectul contractului deja în derulare cu Ministerul Apărării Naţionale', declara, la acea dată, Bogdan Iuliade, director în cadrul IVECO.

Fabrica are o capacitate de 440 de vehicule pe an, are cinci linii de producţie şi o suprafaţă de 9.000 de metri pătraţi. Investiţia de la Petreşti este de 50 de milioane de euro şi este realizată în cadrul offsetului aferent contractului de înzestrare a Armatei Române cu vehicule produse de IVECO Defence.

