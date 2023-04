Cine nu are voie să bea bere. Lista persoanelor care trebuie să evite această băutură

Berea este obţinută prin fermentarea incompletă a extractului apos de malţ de orz cu adaos de hamei şi este considerată una dintre cele mai vechi şi mai iubite băuturi din istorie. După cum raportează Eat This Not That, există totuşi şase grupuri de persoane care nu ar trebui să bea bere sau ar trebui să reducă la minimum consumul acestei băuturi, iar experţii susţin că există motive întemeiate pentru a face acest lucru, scrie Rador, citând dariknews.bg.

Aceste grupuri includ:

- persoanele cu diabet sau prediabet;

- cele care încearcă să slăbească sau sunt supraponderale;

- cei care au intoleranţă la gluten;

- persoanele cu sindrom de colon iritabil;

- persoanele care au ficat bolnav sau gras.

După cum explică medicii, berea poate agrava şi mai mult problemele de sănătate existente ale acestor persoane. Specialiştii recomandă ca şi persoanele sănătoase să consume bere cu moderaţie, ca de altfel şi alte băuturi alcoolice.

Potrivit specialiştilor de la Institutul Canadian pentru Cercetarea Sănătăţii Populaţiei, consumul de bere creşte semnificativ riscul de accident vascular cerebral hemoragic, informează jurnalul "Neurobiology". În scopul studiului, experţii au studiat obiceiurile alimentare a 26.000 de oameni. Rezultatele au arătat că alcoolul în general creşte riscul de hemoragie cerebrală cu 50%.

Cu toate acestea, cifra diferă în funcţie de tipul de alcool consumat. Cinci băuturi alcoolice pe lună au crescut riscul de accident vascular cerebral ischemic cu 29% şi de accident vascular cerebral hemoragic cu 76%. Cinci doze de alcool sunt egale, de exemplu, cu cinci shot-uri de vodcă sau două halbe şi jumătate de bere, scrie Rador, citând Darik.

