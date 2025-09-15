Cine este Victor Giosan, noul consilier de stat în Guvernul Bolojan

Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Victor Giosan în funcția de consilier de stat în cadrul Guvernului.

Victor Giosan a fost numit în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului.

Decizia, semnată de premierul Ilie Bolojan, a fost publicată luni în Monitorul Oficial al României.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Victor Giosan se numește în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului”, se arată în decizia semnată de șeful Executivului, potrivit Agerpres.

Cine este Victor Giosan

Victor Giosan este consultant internațional în management public, specializat în descentralizare fiscală, finanțe publice, analiza politicilor publice și planificare strategică. În prezent, el ocupă poziția de consilier de nivel înalt al Uniunii Europene în Republica Moldova, cu responsabilități legate de reforma administrației publice locale, și colaborează cu B&S Europe.

Acesta deține studii de licență și master în macroeconomie, la Departamentul de Planificare și Cibernetică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București, obținute în anul 1986.

Victor Giosan are experiență în calitate de manager și expert internațional în administrația publică centrală și locală din România. El a fost consilier municipal (1992-2000 și 2004) și viceprimar (1996-2000) în administrația locală. La nivel central, Victor Giosan a fost secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului României (2005-2009), coordonând sistemul de elaborare a politicilor și planificarea strategică și consilierul de stat al primului-ministru (2016), responsabil de reforma administrației publice, potrivit eu-advisers.md.

În calitate de consultant internațional, a activat în România (1998-2017) în diferite domenii: sistemul fiscal interguvernamental, dezvoltarea capacității instituționale a administrației publice locale, managementul serviciului municipal; revizuiri funcționale ale instituțiilor centrale, planificare strategică; managementul investițiilor publice - consultant rezident pe termen lung al Băncii Mondiale în Ministerul Finanțelor Publice.

Victor Giosan a activat și în alte țări, printre care Albania (2002), Serbia (2003-2011), Bosnia-Herțegovina (2004), Kosovo (2006-2007 și 2009), Tadjikistan (2012) și Republica Moldova (2010-2015 și 2017), în domenii precum strategia de descentralizare, descentralizarea fiscală și proiectarea transferurilor interguvernamentale, descentralizarea serviciilor sociale, revizuirea funcțională a CoG și planificarea strategică. Activitatea sa s-a desfășurat în cadrul proiectelor finanțate de DfID, USAID, Comisia Europeană, UNDP / UNICEF, Consiliul Europei și Banca Mondială.

