Cine este Regele Marii Britanii, Charles al III-lea: ”Un om sensibil, un grădinar pasionat” care ”nu, nu avea prea multe în comun cu părinții săi”

Charles Philip Arthur George, prințul Țării Galilor înainte de moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, este acum cunoscut oficial ca Regele Charles al III-lea.

S-a născut pe 14 noiembrie 1948 și este primul fiu născut al Elisabetei și al lui Filip. În calitate de monarh, bunicul a cinci copii, în vârstă de 73 de ani, va servi drept rege al Regatului Unit și al altor 14 state suverane ale Commonwealth-ului.

Descris de biografi drept ”un om sensibil”, se spune că este ”un grădinar pasionat” căruia îi place să îngrijească grădina organică din conacul său rural. Se crede, de asemenea, că este un pictor de acuarelă priceput și are interese în practicile tradiționale rurale.

De tânăr, comentatorii spun că nu avea prea multe în comun cu părinții săi, relațiile care s-ar fi îmbunătățit pe măsură ce creștea.

A studiat în Marea Britanie și Australia, citind arheologie, antropologie și istorie la Trinity College, Cambridge, la sfârșitul anilor 1960, înainte de a deveni pilot al Royal Air Force (RAF).

Desfășurând serviciu regal de la sfârșitul anilor 1970, avea 30 de ani când s-a căsătorit cu o educatoare timidă de 19 ani, pe nume Lady Diana Spencer, în 1981, o nuntă care a fost urmărită de aproape 800 de milioane de oameni din întreaga lume.

Doi fii au rezultat înainte ca celebrul cuplu să divorțeze în 1992: Prințul William, care s-a născut pe 21 iunie 1982 și Prințul Harry, născut pe 15 septembrie 1984.

Speculațiile despre relația prințului Charles cu o fostă iubită pe nume Camilla Parker Bowles au continuat și după divorț, dar abia în 2005 cuplul a făcut, în sfârșit, pasul și s-a căsătorit.

Prințul a fost nevoit să înfrunte multe scandaluri de-a lungul anilor, inclusiv după moartea Prințesei Diana într-un accident de mașină la Paris în 1996, precum și să apere comentarii controversate și gafe pentru care a fost criticat.

Analiștii spun că, în calitate de rege de așteptare, familia regală a lucrat în ultimii ani pentru a cultiva o anumită imagine despre el.

Laura Clancy, lector în mass-media la Universitatea Lancaster și autoare a cărții Running the Family Firm: How the Monarchy Manages Its Image and Our Money, a declarat pentru Al Jazeera: ”Au existat eforturi concertate pentru a reface imaginea lui Charles din anii 1980 și 1990, când știrile din jurul Dianei îl făceau destul de nepopular.”

”Mai recent, pare să fie fotografiat ca un bunic – fotografiile sale de la ziua de 70 de ani, de exemplu, îl arătau stând cu nepoții săi în grădina lui și hrănind găini. Acest lucru reflectă genul de imagini pe care le-am văzut despre regină ca bunica națiunii”, a adăugat ea.

Fondator și patron al mai multor organizații de caritate care se concentrează pe domenii precum sprijinirea tinerilor antreprenori, mediul natural și construit și educația, sondajele au arătat adesea că popularitatea lui a rămas relativ scăzută în comparație cu regina și fiul său, Prințul William.

După ce a spus odată că cel mai important lucru despre a fi rege va fi să se preocupe de oameni și să ofere o anumită formă de conducere, au existat deja semne ale calităților de conducere pe care le va aduce rolului.

”Cel mai evident exemplu este când a intervenit în locul Reginei la deschiderea de stat a Parlamentului la începutul acestui an”, a spus Clancy, continuând: ”A fost poate prima dată când a intervenit public ca monarh. Au existat multe rapoarte în ultimii ani despre opiniile politice ale lui Charles și despre cum el este mai vocal decât mama lui, care a fost întotdeauna foarte tăcută în problemele politice. Va fi interesant de văzut cum se desfășoară asta acum că el este rege”.

Citește și:

Americanii sunt dezamăgiți de prințul Charles după ce acesta a acceptat bani de la familia Bin Laden: ”Nu cred că ar trebui să fie rege”

După ce săptămâna aceasta a fost dezvăluit că organizația de caritate personală a Prințului Charles, Fondul de Caritate Prințul de Wales, a acceptat 1,2 milioane de dolari de la familia lui Osama bin Laden, familiile victimelor ale atacului din 11 septembrie se întreabă dacă prințul ar mai trebui să fie vreodată rege.

”Nu cred că ar trebui să fie rege”, a declarat Jim Riches care și-a pierdut fiul pompier, Jimmy Riches, în vârstă de 29 de ani, în cumplitul atac de la World Trade Center.

”Este un incompetent. O persoană normală și-ar fi dat seama de ceea ce s-a întâmplat atunci... totuși, el a acceptat să ia banii. Eu sunt supărat. Ar trebui să se pună în pielea mea. Dacă ar fi fost fiul lui cel care ar fi murit în World Trade Center, ar fi fost complet diferit.”

Prințul Charles, în vârstă de 73 de ani, s-a întâlnit cu Bakr și Shafiq bin Laden, frații vitregi ai lui Osama bin Laden, la Londra pe 30 octombrie 2013, pentru a intermedia plata. Citește mai mult AICI.

