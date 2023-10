Cine câștigă, de fapt, la lozurile Loteriei Române. Ionuț-Valeriu Andrei, directorul general: Unii sunt declarați indezirabili sau autoexcluși / video

Photo by form PxHere

„Produsele și serviciile Loteriei Române se adresează doar publicului de peste 18 ani. Compania Națională Loteria Română este una dintre cele mai vechi companii din România. A fost înființată în 1906 și anul acesta am sărbătorit 117 ani de la înființare.

Pe lângă faptul că este una dintre cele mai vechi companii, ea ocupă un loc foarte ridicat în încrederea românilor. Românii au încredere în brandul Loteria Română. Loteria Română are lozuri tematice. Anul acesta, Timișoara a fost Capitală Culturală Europeană. Noi am mai emis un loz - Timișoara 2023 Capitală Culturală Europeană și chiar se vinde foarte bine și am avut atât premii în bani, premiul cel mai mare fiind o sută de mii de lei, cât și invitații la evenimentele care au avut loc în cadrul evenimentului cultural”, a spus Ionuț-Valeriu Andrei, directorul general Loteriei Române.

Cine câștigă din aceste lozuri

„Toată lumea câștigă. În primul rând, jucătorul, care cumpără un bilet și are șansa la un câștig real, conform scării de valori a emisiei de loz și, bineînțeles, câștigă Loteria Română și implicit statul român pentru că profitul Loteriei Române merge direct la bugetul de stat”, a precizat directorul general Loteriei Române.

Care este profitul Loteriei Române

„Loteria Română nu exploatează păcănele. Noi avem un joc de video care ar putea fi asimilat cu jocurile de păcănele, dar este definit separat în legislația națională.

Anul trecut, Loteria Română a înregistrat o cifră de afaceri de aproape 1,17 miliarde de lei, cu un profit brut de 166 de milioane de lei. Anul acesta, targetul pe care ni l-am setat a fost de a stabili o cifră de afaceri de 1,4 miliarde de lei, cu un profit brut de 192 de milioane de lei.

Având în vedere proiectele pe care noi le-am dezvoltat anul acesta în premieră la Loteria Română, aici aș menționa am posibilitatea de vânzare a biletelor loto online, am reușit să depășim acest target. La opt luni de zile, avem undeva o previziune a încasărilor care ne duce la sfârșit de an la o depășire a profitului estimat de 192 de milioane de lei, cam cu 5%. Deci o să fie 105% realizat pe partea de profit, ceea ce este extraordinar, pentru că jocurile online au și o profitabilitate mare, iar costurile cu exploatarea jocurilor online este mult mai mic decât exploatarea în agenției, unde avem, bineînțeles, costuri de mentenanță, întreținere, salarii, energie și așa mai departe”, a declarat Ionuț-Valeriu Andrei, directorul general Loteriei Române.

Cum verifică Loteria Română ca persoanele să aibă peste 18 ani

„Orice jucător care accesează sistemul online trebuie să-și creeze un cont. La crearea contului se folosesc datele din cartea de identitate și datele cardului bancar pentru că este necesară plată și astfel se validează faptul că este un jucător de peste 18 ani.

În agenții, și ca urmare a legii 326 care a fost adoptată anul trecut de Parlament, Loteria Română a instituit acest proiect prin care orice acces în agențiile loto se face pe bază de buletin. Clienții sunt identificați, pentru că avem obligația legală de a stabili dacă jucătorii care intră în incinta noastră, pe lângă faptul că au 18 ani, noi trebuie să verificăm dacă sunt declarați indezirabili sau autoexcluși. Indezirabili sunt cetățenii care au produs anumite pagube sau a avut un comportament neadecvat într-o sală de jocuri, atunci compania poate să-l declare indezirabil și pentru cei dependenți, dacă la un moment dat consideră că nu mai vor să joace, ei pot să vină cu o cerere către noi și noi îi declarăm autoexcluși. Când mai vin în sediile noastre nu o să li se mai permită accesul la jocuri”, a mai spus directorul general Loteriei Române.

Vezi emisiunea integrală în materialul video de mai jos:

