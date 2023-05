Cercetătorii au creat oul de găină pentru oamenii cu alergie la albuș

Alergiile la ouăle de găină sunt printre cele mai frecvente alergii, iar uneori pot fi chiar fatale. Deși majoritatea copiilor depășesc această alergie până la vârsta de 16 ani, unii o vor avea în continuare până la vârsta adultă. Alergiile la albușul de ou pot să provoace o varietate de simptome, inclusiv vărsături, crampe stomacale, probleme de respirație, urticarie și umflături. Unele persoane cu alergii la albușul de ou nu pot primi anumite vaccinuri antigripale, conform EurekAlert.

Vestea bună este că cercetătorii au reuşit, prin tehnologia de editare a genomului, să producă un ou fără proteina care creează alergii. Această proteină, numită ovomucoid, reprezintă aproape 11% din toate proteinele din albușul de ou.

Primele ouă care nu provoacă alergii

Cercetările care detaliază profilul de siguranță alimentară al acestui ou modificat, numit OVM-knockout, au fost detaliate într-o lucrare publicată în Food and Chemical Toxicology în aprilie 2023. „Pentru a utiliza ouăle de găină OVM-knockout ca aliment este important să se evalueze siguranța sa în alimentație. În acest studiu, am examinat prezența sau absența expresiei proteinei mutante, inserția secvenței vectorului și efectele în afara țintei la puii de găină knock-out cu OVM prin nucleaze efectoare de tip activator de transcripție cu platină (TALEN)”, a declarat Ryo Ezaki, profesor asistent la Graduate School of Integrated Sciences for Life de la Universitatea Hiroshima din Hiroshima, Japonia.

TALEN-urile sunt enzime de restricție care recunosc secvențe specifice de ADN și le rup sau le taie. Pentru a dezvolta ouăle OVM-knockout, cercetătorii au trebuit să detecteze și să elimine proteina ovomucoidă din albușul de ou. EN-urile au fost proiectate pentru a viza o bucată de ARN numită exon 1, care codifică proteine specifice. Ouăle produse prin această tehnică au fost apoi testate pentru a se asigura că nu există proteină ovomucoidă, proteină ovomucoidă mutantă sau alte efecte în afara țintei.

