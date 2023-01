Centrul itinerant de recuperare a Fundației Sera din Tulcea oferă servicii de terapie și recuperare pentru copiii cu dizabilități din Delta

Centrul itinerant pentru copiii cu dizabilităţi din Delta Dunării oferă în această perioadă servicii gratuite copiilor din familii defavorizate din Tulcea, conducerea fundaţiei Sera, care a cumpărat hotelul plutitor şi l-a transformat în centru de recuperare, sperând ca activitatea acestuia să continue şi după încheierea proiectului european din Programul Operaţional de Incluziune şi Demnitate Socială (POIDS), prin care a fost asigurată până acum finanţarea necesară, scrie Agerpres.



Centrul de recuperare de pe hotelul plutitor a fost lansat la apă în septembrie 2021, la Mahmudia, în prezenţa ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, în cadrul proiectului "Întotdeauna în familie", dar s-a scufundat în luna următoare, în timp ce era ancorat, pe fondul scăderii cotelor Dunării.



A fost scos la suprafaţa apei şi reparat, iar în urmă cu aproape un an a fost redat în folosinţă, aşa încât până acum peste 100 de copii cu dizabilităţi au primit gratuit servicii de recuperare în acest centru.

"Am început cu portul Măcin, apoi am ajuns în portul Isaccea, unde am rămas foarte puţin, am mers în portul Mahmudia, s-a venit în Tulcea, apoi s-a întors în Măcin, iar acum a revenit prin Isaccea la Tulcea", a povestit kinetoterapeuta centrului, Laura Albu, itinerarul din ultimul an al Centrului pentru copiii cu dizabilităţi din Deltă.

Serviciile centrului sunt gratuite

La Tulcea, lângă clădirea în care trebuia să funcţioneze Bursa de peşte, centrul acostat pe malul Dunării oferă servicii gratuite copiilor cu dizabilităţi.



"Am trei copii. Cea mare are tetrapareză spastică, epilepsie, întârziere în dezvoltare, strabism, sunt mai multe diagnostice. Timp de aproape zece ani nu am mai făcut terapii. Am făcut acasă, aşa cum am putut. Am trecut printr-un divorţ şi am cedat psihic şi fizic", a declarat, pentru AGERPRES, mama unuia din beneficiarii de servicii gratuite, Florentina Ceacâru.



Vorbeşte despre problemele copilului ei de 18 ani şi spune că este demoralizată de sistemul de protecţie deficitar oferit de statul român. "Uneori, suntem umiliţi. Oamenii ar trebui să empatizeze mai mult cu noi şi să înţeleagă că în viaţă apar probleme", spune în timp ce începe să plângă.

Părinţii apreciază ajutorul oferit de centrul din Deltă

O sprijină o mamă de lângă ea. "Nimeni nu înţelege. Copilul meu are retard neuropsihomotor, după un accident rutier. Ani de zile am făcut recuperare la Bucureşti, am fost şi la centrul de pe Alunişului, dar din păcate transplant de creier nu există. Cu multă muncă am progresat 15%. Până când nu ai o persoană cu dizabilităţi, indiferent că e mamă, tată, frate, copil, nu înţelegi prin ce trecem. Suntem jigniţi, făcuţi oale şi ulcele", afirmă Violeta Ciprian.



Amândouă spun că serviciile oferite gratuit de centru înseamnă o mână de ajutor nesperată.

"Din moment ce copilul îşi doreşte să vină aici, e semn că e mediul propice pentru el. Nu trebuie să tragi de ei să meargă la terapie. Ei vor să vină aici, pentru că sunt înţeleşi aşa cum sunt ei şi se lucrează cu profesionalism", a adăugat Florentina Ceacâru.



La centrul de pe apă, vin şi copii care au primit ani de zile servicii de terapie de la angajaţii fundaţiei în centrul de pe strada Alunişului, din Tulcea.



"Fetiţa mea are epilepsie. Are 11 ani. A fost diagnosticată la 3 luni. Am făcut kinetoterapie, logopedie, iar copilul a evoluat. Am fost cinci ani la fundaţie. La început, avea pareze, crize epileptice foarte multe, nu vorbea, nu mergea, iar acum merge la o şcoală normală, e un copil despre care nu zici că este bolnav, deşi are probleme", a povestit Liliana Buzatu, a mai scris sursa citată.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News