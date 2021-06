Cel mai scump fotbalist cumpărat de Barcelona poate ajunge la Olympique Marseille

Conform Marca, Olympique Marseille a pus ochii pe mijlocașul Philippe Coutinho, cel mai scump fotbalist cumpărat vreodată de formația catalană, pe lângă alte echipe engleze precum Everton și Arsenal. Toate șansele sunt ca brazilianul care nu și-a găsit locul pe Camp Nou să nu mai continue la FC Barcelona, mai ales că președintele care l-a adus în 2018 a fost de mult demis.

Marseille caută să-și întărească formația pentru sezonul 2021-2022 în care se vor întrece și în Europa League, pe lângă Ligue 1. Astfel, antrenorul Joan Sampoli a cerut conducerii să-l aducă pe Coutinho care, în prezent, se antrenează cu FC Barcelona, după mai multe accidentări. Brazilianul a costat 120 milioane euro când s-a alăturat formației blaugrana, fiind eligibil pentru 40 milioane euro sub formă de sporuri de performanță. Acum, valoarea de piață a lui Philippe Coutinho a scăzut la 40 milioane euro, cea mai mică sumă din ultimii cinci ani de carieră ai săi.

???? [Cat Radio????] | Jorge Sampaoli, coach of Olympique Marseille, has asked for the French club to sign Philippe Coutinho pic.twitter.com/rG4GzpdG9R