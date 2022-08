Cei de la Maribor râd de CFR Cluj: Pentru ei, Maribor e ca Real Madrid. Am văzut multă incompetenţă

Concret, directorul sportiv al celor de la Maribor este sigur că echipa sa va trece de campioana ultimelor cinci ediţii ale Ligii 1.

”Pentru CFR Cluj, Maribor este precum Real Madrid! Românii sunt puternici în dueluri, așa că Maribor trebuie să fie mai agresivă. Maribor este în avantaj pe tranziții, care sunt la un nivel mult mai bun decât ale românilor. În același timp, CFR Cluj are nevoie de o mulțime de situații pentru a marca.

CFR Cluj m-a surprins foarte neplăcut, având în vedere că vorbim despre campioana României. Am văzut multă incompetență la meciul cu Șahtior Soligorsk. CFR Cluj este o versiune puțin mai bună decât Soligorsk. De mult timp nu am mai văzut atât de multă nesiguranță pe faza de atac și la finalizare.

Sunt foarte optimist și cu siguranță Maribor va juca în grupele UEFA Conference League, pe merit”, a declarat directorul sportiv al celor de la Maribor, Zlatko Zahovic, pentru Ekipa.

CFR Cluj are susţinere din România

"În acest debut de sezon, CFR nu și-a arătat forța adevărată. Are jucători buni. Sunt ferm convins că se vor califica. Au jucătorii de alura asta (n.r. pentru Conference League)”, a declarat Daniel Niculae, la Liga Digisport.

Ce spunea Dan Petrescu după egalul din tur

”Am jucat patru meciuri în deplasare în Europa și le-am încheiat pe toate la egalitate. Cred că a fost un rezultat corect astăzi.

Cred că Maribor s-a apărat bine astăzi (n.r. joi), au jucat agresiv, iar noi ne-am pierdut principalul atacant, accidentat, acum o săptămână. Nu e ușor să marchezi atunci când pierzi principalul vârf.

Vom vedea dacă va fi diferit meciul retur. Problema este că avem prea multe meciuri. Echipa mea a jucat 13 meciuri în 40 de zile, cred. Este incredibil!

Avem cele mai multe meciuri până acum din lume. E foarte greu pentru noi. Acum călătorim pentru un meci în deplasare în România. Apoi ne întoarcem la Cluj, jucăm cu Maribor.

În primul rând, trebuie să văd dacă am jucătorii valizi, pentru că acum am pierdut încă un jucător important. Am vândut un jucător important, iar alt jucător important s-a accidentat. Jucătorii importanți sunt greu de înlocuit. Boateng a fost cel mai bun jucător al nostru în sezonul treceut, iar acum s-a accidentat.

Nu i-am urmărit live până acum pe cei de la Maribor, așa că nu știu ce a adus noul antrenor. Dar atunci când schimbi antrenorul, e normal ca echipa să lupte diferit în primele meciuri", a spus Dan Petrescu.

Gică Hagi vrea o lege prin care multinaţionalele să investească în sportul din România: Să facem cum fac ăia de afară

"Stau și mă gândesc după meci, cred că am fost destul de clar. Eu am spus foarte concret cum cred eu că s-ar găsi o soluție pentru a se finanța sportul, nu fotbalul în general. Pentru că sportul e cel mai mare ambasador al unei țări. Știu ce înseamnă un buget, că sunt implicat de 10-12 ani.

O parte importantă e ajutată de parteneri. În străinătate, în funcție de ce nume ai sau de cât de bine faci, atunci vin oamenii lângă tine. E o situație win-win. E parteneriat, ei au vizibilitate pe tricouri sau în alte moduri. Atenție, că sunt două componente.

E sportul social, care e până la 18 ani, sau sportul de performanță, unde vorbim de altceva. Marketing, suporteri, firme care fac parteneriate cu cluburile. Dacă știu bine , 33 la sută din buget trebuie acoperit de marketing. Foarte puține cluburi din România reușesc asta.

Eu de asta am spus că trebuie o lege simplă prin care 1-2-3 la sută din cifra de afaceri să fie folosită. În cultură, sănătate, unde vor. Multinaționalele, care fac așa mulți bani la noi, trebuie să procedeze ca în Franța, în Germania. Că s-au dus probabil anii ăia de haiducie. Hai să facem lucrurile cum fac cei de afară", a transmis Gică Hagi. VEZI MAI MULTE AICI

