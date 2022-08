Gică Hagi vrea o lege prin care multinaţionalele să investească în sportul din România: Să facem cum fac ăia de afară

"Stau și mă gândesc după meci, cred că am fost destul de clar. Eu am spus foarte concret cum cred eu că s-ar găsi o soluție pentru a se finanța sportul, nu fotbalul în general. Pentru că sportul e cel mai mare ambasador al unei țări. Știu ce înseamnă un buget, că sunt implicat de 10-12 ani.

O parte importantă e ajutată de parteneri. În străinătate, în funcție de ce nume ai sau de cât de bine faci, atunci vin oamenii lângă tine. E o situație win-win. E parteneriat, ei au vizibilitate pe tricouri sau în alte moduri. Atenție, că sunt două componente.

E sportul social, care e până la 18 ani, sau sportul de performanță, unde vorbim de altceva. Marketing, suporteri, firme care fac parteneriate cu cluburile. Dacă știu bine , 33 la sută din buget trebuie acoperit de marketing. Foarte puține cluburi din România reușeșc asta.

Eu de asta am spus că trebuie o lege simplă prin care 1-2-3 la sută din cifra de afaceri să fie folosită. În cultură, sănătate, unde vor. Multinaționalele, care fac așa mulți bani la noi, trebuie să procedeze ca în Franța, în Germania. Că s-au dus probabil anii ăia de haiducie. Hai să facem lucrurile cum fac cei de afară", a transmis Gică Hagi.

Parte din cifra de afaceri a multinaţionalelor, direcţionată spre sport

"Pentru a deveni mai competitivi, trebuie să avem bugete sigure. 15-20 de milioane de euro ar fi ok. Vedeți Steaua Roșie, care are sigur 20-25 de milioane, de asta se luptă pentru Champions League. Toată lumea spune în România că are nevoie de soluții. Eu am spus-o public, că am zis că dacă am un nume, poate mai aude lumea.

Câte cheltuieli ai pe an, atât trebuie să producem. E foarte simplu să dai 1-2-3 la sută din cifra de afaceri a unei multinaționale. Ei fac foarte mulți bani! Din păcate, resursa asta nu este exploatată. Peste tot în lume sunt companii care dau o groază de bani. Toată dezvoltarea Ungariei e făcută pe multinaționale.

Nu puteți să ziceți "mama mia ce-a zis Hagi", că deja se practică asta pe afară. Dacă nu se iau măsuri rămânem în urmă. Deja suntem, dar o să fie și mai rău. Și toate se răsfrâng asupra celor care se ocupă pe banca tehnică, antrenori, conducători. Sportul de performanță are nevoie de campioni, de idoli.

Pentru asta trebuie putere, adică bani. Ai buget, bine, nu ai, nu poți concura. Cluburile de fotbal, din punctul meu de vedere, nu cred că știm bugetele pe 5 ani sau 10 ani. Politicul dă legi, guvernul dă legi. Eu sunt mic în contextul financiar, nu în contextul sportiv", a spus Gică Hagi, la Digi Sport Special.

Gică Hagi, propus ministru al Sportului. Prima reacţie: Voi merge pe linia asta cât voi avea ochi

Deputatul AUR Dan Tănasă l-a propus recent pe Gheorghe Hagi ca ministru al Sportului. "Regele" a reacţionat.

”Înseamnă că eu de mulți ani... eu îmbătrânesc și voi nu știți ce gândesc eu sau vă faceți că nu m-ați auzit.

Ce v-am zis eu? Eu fac lucrul pe care îl știu cel mai bine, ce iubesc, ce îmi place.

Sub nicio formă! Mie îmi place antrenoratul și voi merge pe linia asta cât voi avea ochi", a declarat Gheorghe Hagi .

