Ce va face Viktor Orban după ce o şcoală din Budapesta i-a şters de pe unul din pereţi citate din 'cultul personalității' sale / Foto

Şcoala respectivă a fost redeschisă după ce a fost renovată cu aproximativ 62 de milioane de dolari din fonduri de stat. Nu se ştie cine şi nimeni nu a recunoscut că a scris citatele respective pe pereţii şcolii, scrie BBC.

Citatele denumite 'Cele șapte legi ale Ungariei' au fost rostite într-un discurs al lui Orbán din anul 2020.

'La fel ca natura și mișcarea stelelor, există și legi pentru supraviețuire și conservare. Și după ce am înțeles, trebuie să le gravam pe stâlpii Ungariei atât de tăios încât nicio generație să nu-și poată lua ochii de la ei', a zis Viktor Orbán. Prin urmare, școala a luat în serios ordinul primului ministru.

'Acasă este doar atâta timp cât există cineva care să o iubească! Fiecare copil maghiar este un nou gardian! Adevărul nu are valoare fără putere! Avem doar ceea ce putem proteja! Fiecare meci durează până când îl câștigăm! Doar țara are graniță, națiunea nu! Niciun maghiar nu este singur!' era scris pe peretele școlii, conform Telex.hu.

Foto cu citatele înainte să fie șterse

Cult of personality in Hungary in 2022. The sayings of the reigning Prime Minister Viktor Orbán ("words of wisdom") printed on the wall of the renovated high school. The servile servilism of Fidesz representatives is astonishing. This is how young people learn servility. ???? pic.twitter.com/MGucdylxsi