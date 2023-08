Tucker Carlson, glumă de prost gust, de față cu Viktor Orban: Transilvania e în siguranță în mâinile românilor... deocamdată / video

În cadrul unui interviu pe rețeaua de socializare X, fostă Twitter, pe care Tucker Carlson l-a făcut cu premierul ungar Viktor Orban, jurnalistul american a făcut o glumă ce a stârnit indignare din partea celor care au urmărit interviul.

„Chiar dacă tot ceea ce ține de Ungaria ți se pare respingător, dacă ești SUA tot nu ar trebui să petreci foarte mult timp hărțuind Ungaria pentru că Ungaria nu hărțuiește pe altcineva. Maghiari au opinii, guvernul maghiar are opinii și chiar dacă nu ești de acord cu ei, trebuie să recunoști că Ungaria nu își exportă opiniile.

CITEȘTE ȘI - Celebrul Tucker Carlson a venit în România pentru un interviu cu Andrew Tate

Nu dați buzna peste graniță să revendicați teritorii pe care le-ați pierdut după Primul Război Mondial. Asta s-ar putea întâmpla, dar nu se întâmplă acum, oricum.

Transilvania e în siguranță în mâinile românilor... deocamdată. Dar este adevărat, aceasta nu este o putere expansionistă.

Nu este o putere care zdrobește alte națiuni mai slabe cu sancțiuni. Nu este o națiune care exportă ceva urât în restul lumii. Aceasta este o țară preocupată de propria securitate și prosperitate. O țară care își vede de treburile ei”, a spus Tucker Carlson.

CITEȘTE ȘI - Ungaria a dat în judecată Austria. Guvernul lui Nehammer le-a pus taxă de intrare maghiarilor care vor să meargă în Austria

Ep. 20 Hungary shares a border with Ukraine. We traveled to Budapest to speak with the country’s prime minister, Viktor Orbán. pic.twitter.com/LOzpMrQNIz