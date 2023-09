Ce regretă Daniel Buzdugan, deși își iubește meseria: "Să nu mă sunați pentru angajamente"

"Nu am fost disperat să lucrez în domeniul ăsta și probabil, de aceea, m-am bucurat de succes. E ca în dragoste – cu cât pari mai disperat după o fată, cu atât ea fuge mai tare de tine. În momentul în care mi-am dat seama că mă cunoașteți atât, m-am cam speriat un pic, pentru că realizam că nu prea pot să mă mai ascund: orice fac, orice zic e amplificat de pus sub lupă. Eu am rămas un om normal, nu mi s-a urcat la cap și consider că e o meserie ca toate celelalte și că vedete sunt în toate domeniile.

Am rămas un om normal la cap și, cu siguranță, n-aș putea să mă dau altcineva pentru că m-ar obosi îngrozitor. Avantajul maxim pe care l-am căpătat lucrând în acest domeniu, fiind o persoană cunoscută, e că pot să vorbesc cu toată lumea, iar asta este fantastic. Să poți vorbi cu oamenii de pe stradă, dintr-un sat, din tramvai, metrou, tren – deseori, folosesc transportul în comun", a spus Daniel Buzdugan. într-un interviu pentru viva.ro.

"Misiunea mea de om public este de a intra în inima oamenilor"

"Îmi aduc aminte că eram la Iași, unde făceam o emisiune de radio – Buzduganul de seară – cu glume, cu farse, și am întâlnit la o petrecere un doctor de la Spitalul de Urgențe care mi-a povestit că bolnavii mă ascultau în spital, în saloane, și râdeau pe rupte, uitând preț de câteva ore de starea lor de sănătate. Și atunci, mi-am dat seama că misiunea mea de om public este de a intra în inima oamenilor pentru a le aduce oleacă de bucurie", a mai spus acesta.

Ce regretă, totuși

"De multe ori, când sunt plecat prin țară pe la evenimente sau la filmări, am așa un regret că în weekendul respectiv nu sunt alături de ai mei. Dar întotdeauna vacanțele sunt dedicate lor și nu fac nimic altceva. Așa că, în august și un pic din septembrie, să nu mă sunați pentru angajamente", a mărturisit Daniel Buzdugan.

