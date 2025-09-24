€ 5.0784
Data actualizării: 16:46 24 Sep 2025 | Data publicării: 16:36 24 Sep 2025

BREAKING NEWS CCR, decizie pensii magistrați. Bolojan: Dacă voi demisiona, vă anunț eu

Autor: Ioan-Radu Gava
Foto: Florin Răvdan / DC News
 

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre demisie.

Ilie Bolojan, premierul României, a fost întrebat miercuri, la o conferință de presă, de pronunțarea CCR pe proiectul pensiilor magistraților și eventuala demisie din funcția de prim-ministru al României.

„În mod evident - și aceasta este așteptarea mea, pentru că Guvernul a întocmit aceste proiecte căutând să respecte toate rigorile constituționale - așteptăm decizia CCR la noul termen pentru proiectele amânate, având încredere că, datorită acestei respectări, proiectele respectă prevederile constituționale. Dar curtea se va pronunța, sigur, așa cum consideră de cuviință“, a zis Ilie Bolojan.

„Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum, ci la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, cum să ieșim cu țara la liman, cum să ne dezvoltăm, iar stabilitatea politică joacă un rol important în acest lucru.

Eu am spus și continui să spun că voi rămâne în această funcție atât cât voi putea face ceva relevant. Dacă voi lua vreodată decizia să demisionez, vă voi anunța eu. Nu e nevoie ca la fiecare întâlnire să îmi adresați aceeași întrebare“, a mai precizat premierul României.

ilie bolojan
ccr
pensii magistrati
premierul romaniei
