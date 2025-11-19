€ 5.0889
Cât de vechi este, de fapt, primul sărut? Află ce spun cercetătorii
Data actualizării: 22:38 19 Noi 2025 | Data publicării: 22:25 19 Noi 2025

Cât de vechi este, de fapt, primul sărut? Află ce spun cercetătorii
Autor: Dana Mihai

9297
 

Sărutul nu este un comportament specific doar îndrăgostiţilor din specia umană, ci datează de pe vremea strămoşului primatelor mari.

Sărutul nu este un comportament specific doar îndrăgostiţilor din specia umană, ci datează de pe vremea strămoşului primatelor mari, de acum circa 20 de milioane de ani, potrivit unui studiu publicat miercuri, informează Reuters.

Cercetătorii de la Universitatea Oxford şi de la Institutul pentru Tehnologie din Florida şi-au propus să analizeze originile sărutului, având în vedere că, din punct de vedere evolutiv, această practică nu are niciun beneficiu evident pentru supravieţuire şi poate contribui la răspândirea bolilor.

De ce se sărută și primatele mari: cimpanzei, bonobo, gorile și urangutani

Cu toate acestea, cimpanzeii, bonobo, urangutanii şi gorilele practică sărutul, fapt ce sugerează că acest obicei a fost moştenit de la un strămoş comun. În cadrul studiului, oamenii de ştiinţă au combinat observaţiile referitoare la comportamentul primatelor cu date despre relaţiile evolutive pentru a da ceasul înapoi şi a încerca să dateze primul sărut.

Citește și: De ce din ce în ce mai multe femei își ascund iubiții în mediul online

Cu ajutorul acestor două informaţii esenţiale, am folosit o abordare bazată pe modelare, care ne-a permis să simulăm diferite scenarii evolutive, a spus autorul principal al studiului, Matilda Brindle, de la Facultatea de Biologie a Universităţii Oxford. Aplicarea acestui model de milioane de ori a condus la concluzia că primul sărut datează de acum 21,5 milioane de ani până la 16,9 milioane de ani.

Săruturile platonice și rolul lor în relațiile sociale complexe

Descoperirile au fost publicate în revista Evolution and Human Behavior. Definiţia neromantică a sărutului pe care au dat-o oamenii de ştiinţă este aceea a unui contact non-agresiv, gură la gură şi care nu presupune transfer de hrană. Include atât sărutul sexual, cât şi sărutul platonic ca acela între membrii unei familii sau ca modalitate de salut prietenesc. Felul în care a apărut sărutul rămâne un subiect de dezbatere, precum şi motivul pentru care a persistat.

Unii cercetători au sugerat că sărutul sexual este un mod util de a evalua calitatea partenerului sau compatibilitatea cu acesta, a spus Brindle. În mod alternativ, sărutul poate fi un fel de preludiu care sporeşte starea de excitare şi creşte şansele de fertilizare.

Săruturile platonice se crede că sunt folosite pentru a naviga relaţii sociale complexe şi a spori ataşamentul, a spus cercetătoarea. Studiul mai susţine şi că neanderthalienii, la fel ca oamenii primitivi practicau probabil sărutul având în vedere că împărtăşeau şi un microb oral comun - semn că făceau schimb de salivă - cu mult timp după ce cele două specii s-au separat, în urmă cu 450.000 - 750.000 de ani în urmă. 

sarut
