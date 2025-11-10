€ 5.0860
Data actualizării: 12:23 10 Noi 2025 | Data publicării: 12:23 10 Noi 2025

De ce din ce în ce mai multe femei își ascund iubiții în mediul online
Autor: Alexandra Curtache

intalnire Foto: Unsplash
 

În era în care viața personală se desfășoară sub ochii a mii de urmăritori, tot mai multe femei refuză să-și expună relațiile pe rețelele sociale.

Cei 33.000 de urmăritori ai Tawanei Musvaburi pe Instagram ar putea crede că știu totul despre viața ei: ce mănâncă, unde călătorește, cum își începe diminețile și ce haine poartă. Totuși, un detaliu lipsește cu desăvârșire din universul ei online, chipul partenerului ei.

Ar putea exista semne discrete: o ceafă surprinsă într-o fotografie, două pahare de vin care se ciocnesc la cină sau o mână necunoscută în cadru. Dar tânăra de 24 de ani spune ferm că nu are de gând să-i posteze fața.

„Sunt doar o fată obișnuită. Ca femeie, vrei să pari puternică, să pară că ai totul sub control”, spune Tawana, conform BBC. 

Pentru ea, brandul personal pe care l-a construit nu include un iubit.

„Nu vreau să dau impresia că am fost ajutată de un bărbat. Îmi face mai multă plăcere să spun: Am făcut asta singură”.

Chiar și dacă relația ei ar deveni mai serioasă, influencerița susține că nu va renunța la discreție: „Un inel nu este suficient pentru mine ca să-mi postez relația”.

„Este rușinos să ai un iubit în ziua de azi?”

Cazul Tawanei nu este izolat. BBC a discutat cu mai multe femei și majoritatea au explicat de cealeg să-și țină relațiile departe de ochii publicului. Fenomenul a devenit atât de vizibil încât, luna trecută, British Vogue a publicat un articol care a stârnit dezbateri aprinse: „Is Having a Boyfriend Embarrassing Now?”, tradus ca „Este rușinos să ai un iubit în ziua de azi?”.

Autoarea articolului, jurnalista Chante Joseph, observă o schimbare semnificativă în modul în care femeile heterosexuale își prezintă relațiile online. Ele par să caute „beneficiile sociale” ale faptului de a fi într-o relație, fără a părea „obsedate” de partener.

Postarea frecventă a iubitului poate părea „jenantă” sau chiar „de perdant din punct de vedere cultural”, scrie Joseph. În plus, ideea că a avea un iubit este o realizare personală și o validare a feminității a început să dispară.

„Trebuie să ne reevaluăm relația cu bărbații în acest climat politic”, a spus Joseph la BBC Radio 4, subliniind că nu mai este „cool” să-ți definești identitatea printr-un logodnic sau un soț.

Dragostea uneori costă... urmăritori

Stephanie Yeboah, creatoare de conținut din sudul Londrei, a trăit pe pielea ei efectele unei astfel de schimbări. După ce a postat o fotografie cu iubitul ei pe Instagram, a pierdut peste 1.000 de urmăritori într-o singură zi.

„Am primit o mulțime de mesaje private de la oameni care spuneau că nu se mai identifică cu mine”, povestește ea.

Chiar dacă experiența a fost dureroasă, Yeboah spune că înțelege reacția publicului. „Multe postări legate de relații sunt banale. Cred că oamenii se simt jenați când le văd”.

Pentru influencerii care trăiesc din imaginea lor, decizia de a nu posta despre parteneri nu este doar una personală, ci și una strategică.

„Ei dau o estetică distinctă, un gust distinct”, explică dr. Gillian Brooks, expertă în marketing digital la King’s College London. „Dacă se îndepărtează de brandul construit, își pot confunda publicul, iar oamenii îi vor părăsi”.

Intimitatea ca formă de independență

Dar nu doar influencerii își ascund partenerii. Milly, o tânără de 25 de ani, logodită de aproape cinci ani, spune că evită să-și posteze logodnicul dintr-un motiv simplu: nu vrea să pară dependentă de el.

„Rețelele sociale creează o imagine limitată a unei persoane. Când sunt doar poze cu mine și partenerul meu, pare că relația e întreaga mea identitate”, mărturisește ea.

Charlotte, 20 de ani, are o relație de doi ani, dar refuză să o expună online. „O relație ar trebui să fie mai privată decât o prietenie. Dacă aș posta, ar părea că spun „uitați-vă la mine și la relația mea perfectă”, iar realitatea nu e așa”.

Teama de „ochiul rău”

Există și un motiv mai subtil, dar surprinzător de răspândit: frica de „ochiul rău”.

Athera, o tânără de 21 de ani, spune că multe dintre prietenele ei refuză să posteze poze cu partenerii din superstiția că gelozia altora ar putea aduce ghinion.

„Nu l-aș posta pentru a împiedica pe cineva să transmită accidental invidie, chiar și subconștient asupra relației mele”, explică ea.

Permanența online și anxietatea din spatele postărilor

Dr. Gwendolyn Seidman, psiholog social la Universitatea de Stat din Michigan, care studiază comportamentul online, afirmă că oamenii devin tot mai rezervați în privința expunerii vieții personale.

„Oamenii realizează că ceea ce postează online rămâne acolo pentru totdeauna”, spune Seidman. „Această permanență creează anxietate și îi face să fie mai prudenți”.

Într-o eră în care totul este documentat și distribuit, alegerea de a păstra tăcerea despre o relație devine, paradoxal, o formă de libertate.

O generație care alege discreția

Pentru o parte tot mai mare a tinerilor, iubirea nu mai este un spectacol digital. A nu-ți afișa partenerul a devenit un semn de control, maturitate și încredere în sine, exact opusul vulnerabilității pe care o transmitea, altădată, expunerea.

Tawana Musvaburi spune că, indiferent de cât de serioasă va deveni relația ei, va continua să o păstreze departe de Instagram. „Îmi place ideea că există lucruri doar pentru mine”, spune ea.

Într-o lume în care totul se măsoară în like-uri, vizualizări și engagement, poate că adevărata intimitate începe exact acolo unde se termină conexiunea Wi-Fi.

