Casa Albă confundă Belarusul cu Belgia în lista țărilor semnatare ale Consiliului pentru Pace

Casa Albă a publicat, joi, 22 ianuarie, o listă a țărilor care participă la inițiativa „Consiliului pentru Pace” a președintelui american Donald Trump, care includea și Belgia.

Belgia, pe lista Consiliului pentru Pace, în loc de Belarus

Cu toate acestea, ministrul de Externe belgian, Maxime Prévot, a răspuns că includerea Belgiei în această listă este o eroare, potrivit presei belgiene.

„Belgia NU a semnat tratatul Consiliului Păcii. Acest anunț este incorect. Ne dorim un răspuns european comun și coordonat. Ca multe țări europene, avem rezerve față de propunere”, a scris el pe X.

❗️Belgium has NOT signed the Charter of the Board of Peace. This announcement is incorrect.



We wish for a common and coordinated European response. As many European countries, we have reservations to the proposal.@BelgiumMFA — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) January 22, 2026

Lista țărilor care au semnat pentru Consiliul pentru Pace

Lista țărilor care au semnat pentru a deveni membre ale Consiliului pentru Pace sunt: Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bahrain, Bulgaria, Egipt, Ungaria, Indonezia, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Mongolia, Maroc, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arabia Saudită, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan și Belarus. Totuși, pe lista publicată de Casa Albă se afla și Belgia, care nu este, însă semnatară.

Lista a fost publicată de mai multe instituții media americane cu puțin timp înainte de semnarea tratatului de înființare a așa-numitului „Consiliu pentru Pace”.

Postul de știri american NBC a relatat ulterior, pe baza unei surse anonime, că Belgia a semnat într-adevăr acordul, dar s-a retras în ultimul moment. Cu toate acestea, surse guvernamentale belgiene au negat oficial acest lucru, susținând că SUA au confundat pur și simplu Belgia cu Belarus.

Alternativă la ONU?

Președintele Trump a prezentat inițial Consiliul pentru Pace ca fiind o platformă pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, distrusă de război. Dar carta fondatoare arată că inițiativa este menită să aibă un mandat mult mai vast.

În text, țărilor li se cere „curajul” de a depăși „abordările și instituțiile care au eșuat prea des”, referindu-se indirect la organizații internaționale consacrate, cum ar fi Națiunile Unite.

Belgia a fost unul dintre cele 21 din 27 de state membre ale UE, alături de Comisia Europeană, care au primit o invitație la consiliu, dar nu se va alătura în condițiile actuale.

Dintre cele aproximativ 60 de țări invitate de SUA, 26 s-au alăturat până acum inițiativei. Bulgaria și Ungaria sunt singurele state membre ale UE care au semnat tratatul.

Și România se află pe lista țărilor care au primit invitația.

