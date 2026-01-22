€ 5.0936
|
$ 4.3572
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0936
|
$ 4.3572
 
DCNews Stiri Casa Albă confundă Belarusul cu Belgia în lista țărilor semnatare ale Consiliului pentru Pace
Data actualizării: 22:02 22 Ian 2026 | Data publicării: 21:54 22 Ian 2026

Casa Albă confundă Belarusul cu Belgia în lista țărilor semnatare ale Consiliului pentru Pace
Autor: Iulia Horovei

donald trump davos consiliul pentru pace Președintele SUA, Donald Trump, ține o carte fondatoare semnată la reuniunea „Consiliului pentru Pace” din cadrul celei de-a 56-a reuniuni anuale a Forumului Economic Mondial (FEM), la Davos, Elveția. Sursa foto: Agerpres

Statele Unite ale Americii au confundat, joi, Belarusul cu Belgia, notează jurnaliștii belgieni.

Casa Albă a publicat, joi, 22 ianuarie, o listă a țărilor care participă la inițiativa „Consiliului pentru Pace” a președintelui american Donald Trump, care includea și Belgia.

Belgia, pe lista Consiliului pentru Pace, în loc de Belarus

Cu toate acestea, ministrul de Externe belgian, Maxime Prévot, a răspuns că includerea Belgiei în această listă este o eroare, potrivit presei belgiene

„Belgia NU a semnat tratatul Consiliului Păcii. Acest anunț este incorect. Ne dorim un răspuns european comun și coordonat. Ca multe țări europene, avem rezerve față de propunere”, a scris el pe X.

Lista țărilor care au semnat pentru Consiliul pentru Pace

Lista țărilor care au semnat pentru a deveni membre ale Consiliului pentru Pace sunt: Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bahrain, Bulgaria, Egipt, Ungaria, Indonezia, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Mongolia, Maroc, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arabia Saudită, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan și Belarus. Totuși, pe lista publicată de Casa Albă se afla și Belgia, care nu este, însă semnatară.

Lista a fost publicată de mai multe instituții media americane cu puțin timp înainte de semnarea tratatului de înființare a așa-numitului „Consiliu pentru Pace”.

Postul de știri american NBC a relatat ulterior, pe baza unei surse anonime, că Belgia a semnat într-adevăr acordul, dar s-a retras în ultimul moment. Cu toate acestea, surse guvernamentale belgiene au negat oficial acest lucru, susținând că SUA au confundat pur și simplu Belgia cu Belarus.

Alternativă la ONU?

Președintele Trump a prezentat inițial Consiliul pentru Pace ca fiind o platformă pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, distrusă de război. Dar carta fondatoare arată că inițiativa este menită să aibă un mandat mult mai vast. 

În text, țărilor li se cere „curajul” de a depăși „abordările și instituțiile care au eșuat prea des”, referindu-se indirect la organizații internaționale consacrate, cum ar fi Națiunile Unite.

Belgia a fost unul dintre cele 21 din 27 de state membre ale UE, alături de Comisia Europeană, care au primit o invitație la consiliu, dar nu se va alătura în condițiile actuale.

Dintre cele aproximativ 60 de țări invitate de SUA, 26 s-au alăturat până acum inițiativei. Bulgaria și Ungaria sunt singurele state membre ale UE care au semnat tratatul. 

Și România se află pe lista țărilor care au primit invitația.

Citește și: Primul mesaj transmis de Nicușor Dan, aflat la reuniunea extraordinară a Consiliului European

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

consiliul pentru pace
donald trump
belgia
belarus
lista
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Sfatul lui Adrian Zuckerman pentru Nicușor Dan: Vezi care e planul pentru România, nu te duce să faci ce crezi că le place americanilor!
Publicat acum 6 minute
Doliu în cultura din România: A murit scriitorul și profesorul Mircea Muthu
Publicat acum 25 minute
Trump dă în judecată banca JPMorgan. Vrea despăgubiri de 5 miliarde de dolari - Motivul
Publicat acum 40 minute
Lotul României la JO de iarnă Milano–Cortina 2026: Cine va purta drapelul la deschidere
Publicat acum 43 minute
Casa Albă confundă Belarusul cu Belgia în lista țărilor semnatare ale Consiliului pentru Pace
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 20 Ian 2026
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat pe 21 Ian 2026
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close