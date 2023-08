Caroline Wozniacki, din nou pe terenul de tenis după 3 ani de pauză. Primul meci se joacă la Montreal

Jucătoarea de tenis Caroline Wozniacki va reveni în circuit după o pauză de 3 ani, dar și după ce a devenit mamă pentru a doua oară, urmând să joace în turneul Rogers Cup de la Montreal, unde în primul tur o va întâlni pe australianca Kimberly Birrell (25 de ani, locul 114 WTA).

”În ceea ce privește tenisul, simt că mă descurc foarte bine la antrenamente și că va fi bine când voi fi pe teren. Așa că nu sunt stresată. Nu sunt îngrijorată. Este vorba doar de a face din ce în ce mai multe meciuri și cu cât joc mai mult, cu atât voi juca mai bine. Sper că voi fi la maximul meu pentru US Open.

În mod realist, atunci când nu ai mai fost în turneu și nu ai mai jucat un meci de atât de mult timp, indiferent cât de mult te antrenezi, câte seturi de antrenament ai făcut, nu poți replica niciodată faptul că te afli pe un teren de meci.

Trebuie să intru și eu în ritmul meciului, dar cel puțin știu unde mă aflu, unde simt că mă descurc foarte bine, unde pot să mă îmbunătățesc", a spus Wozniacki. "Este o imagine mult mai clară pe care o ai atunci când ai văzut-o din exterior”, a declarat Caroline Wozniacki reporterilor de la Montreal, de Ziua Presei, transmite WTA Tennis.

Daneza, fost lider mondial, actualmente fără clasament, este beneficiara unui wild-card din partea organizatorilor. Ultimul meci disputat de Wozniacki a fost la începutul lui 2020.

În perioada în care a lipsit din circuit, Wozniacki a dat naștere celor doi copii ai săi, Olivia și James. Împreună cu soțul ei, David Lee, Wozniacki spune că familia a îmbrățișat pe deplin noua aventură. În orice caz, faptul că și-a avut familia în spate i-a oferit un nou set de ochi prin care să se pătrundă de viața din turneu.

”Nu este ușor din punct de vedere logistic să ai copii și să călătorești cu ei și să faci toate astea, dar merită. Olivia s-a distrat de minune până acum, în aceste ultime patru sau cinci zile în care am fost aici. Am experimentat mai mult din Montreal în aceste ultime cinci zile decât am experimentat-o de atâtea ori când am mai fost aici. Așa că este interesant și pentru mine”, a mai spus Caroline Wozniacki.

Daneza a fost lider mondial timp de 71 de săptămâni, această poziție fiind ocupată în octombrie 2010, este deținătoarea unui trofeu de Grand Slam, cel de la Australian Open 2018, câștigat în fața Simonei Halep, dar și Turneului Campioanelor 2017, precum și alte 30 de trofee.

