Carmen Tănase: "Nu mi-e frică de ruşi! Am trăit noi cu lampa cu gaz! Nu mă tem de nimic. Doar de Dumnezeu"

Cunoscuta actriţă a vorbit în cel de-al doilea episod al seriei de podcasturi marca Lucian Viziru despre anii din vremurile bune, despre actorii care nu mai sunt printre noi, despre momentul în care şi-a ţinut copilul în braţe pentru prima oară dar şi despre situaţia actuală de pe glob. Neînfricată din fire, Carmen Tănase a spus că nu se teme de nimic şi că are convingerea că după orice criză, orice conflict, orice nenorocire revine întotdeauna pacea şi liniştea. Vizibil îngrijorat de posibilitatea izbucnirii unui al doilea război mondial, fostul membru al trupei Gaz pe foc, actorul Lucian Viziru şi-a întrebat prietena alături de care a jucat în telenovele...

Ce va fi după război?

"Va fi mai rău dar doar o perioadă. Răul trece şi el. Dacă ne uităm înapoi în istorie, după orice nenorocire din asta, că a fost război sau ciumă sau orice altceva care a perturbat istoria la un moment dat, a trecut, aşa, Dumnezeu cu mătura, după care a venit Renaşterea. Renaştere care întotdeauna a fost o explozie de...orice. De ştiinţă, de cultură, artă plastică etc. Probabil că aşa se va întâmpla şi acum. Ideea e cât ţine nebunia asta. Istoria e ciclică. 1918, pandemie, gripă, război. E acelaşi scenariu şi acum."

Mai în glumă, mai în serios, Viziru a fost curios să ştie dacă brava actriţă se teme de...ruşi. "Nu mi-e frică de ruşi. Nu mi-e frică de nimic. Am trăit noi cu lampa cu gaz, de ce m-aş teme că ar putea veni ruşii peste noi? Mie mi-e frică doar de Dumnezeu. Şi mai mi-e teamă să nu-mi încalc principiile mele făcând un compromis pentru un avantaj. De asta mai mi-e frică, să nu cad în acest păcat."

Tumoră pe măduvă

Îndrăgita actriţă a povestit şi despre perioada în care a ales să se retragă din lumina reflectoarelor, pentru a se concentra pe problemele de sănătate care o apăsau atunci. Se întâmpla acum trei ani. "Eu n-am mai lucrat în timpul pandemiei. Am ieșit înainte să înceapă nebunia asta din serialul în care trebuia să fiu. M-am ocupat un pic de sănătate, că era cazul. Nu era bine, era programul foarte aiurit, adică ceva.. nu apucam să dorm decât 2-3 ore pe noapte, pentru că de la filmare, plecam la deplasări, mâncam numai prin benzinării. Aveam niște probleme și când am hotărât am zis "Gata", m-am încăpățânat. Totuși sunt niște bani, dar cu toate astea eu m-am încăpățânat și am zis nu." A aflat despre grava problemă de sănătate accidental. "Aveam problemele mele cu colana și am zis să mă duc să-mi mai fac un RMN și, din greșeală, s-a deschis câmpul ăla la RMN mai mult. Și după ce am stat 45 de minute acolo mi-au zis "Mai intrați o dată" și mi-au pus un grilaj pe cap. Și după, am văzut o atmosferă acolo, intrau unii, alergau, vorbeau în șoaptă, eu eram cu o prietenă de-a mea, au chemat-o pe ea și atunci am întrebat ce se întâmplă. Domnul doctor de acolo de la RMN mi-a zis: "Se întâmplă că aveți o tumoră pe măduvă". Mi-au arătat-o.. măduva se subția și stătea să se rupă. Dacă se rupea măduva, pericolul era paralizie de la gât în jos. În trei zile m-am operat."

Carmen Tănase este, în prezent, angajată la Teatrul Odeon unde poate fi văzută în numeroase spectacole.

