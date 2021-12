Caramitru se ia de diaspora nevaccinată: Mulți vor rămâne aici să-și îngroape părinții

"Zilele astea, sute de mii de români diasporezi nevaccinați vin din tari in care bântuie rău de tot omnicronul și intra in România (nerespectând regulile de raportare si testare, bătând si scuipând vameșii si pe cei de la DSP) ca sa se paranghelieze împreuna cu părinții lor in vârsta, evident si ei nevaccinați.

Mulți vor rămâne pe aici si in ianuarie ca sa îi îngroape. Creștinește", transmite Andrei Caramitru pe Facebook.

Şi Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii, a vorbit despre acest lucru

Ministrul Sănătăţii a comentat, duminică seara, informaţia potrivit căreia unii dintre cei intraţi în ţară au spus că ei nu vor sta în carantină, chiar dacă li s-a impus acest lucru. Întrebat cum se va putea controla această situaţie, Alexandru Rafila a spus: "Trebuie să ne gândim că printr-o decizie de nerespectare a carantinei, dincolo de încălcarea legii, punem în pericol alte persoane. Măsura asta a carantinei este una de sănătate publică, menită să protejeze comunitatea în care intrăm. (...) E importantă colaborarea cu efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, atât la intrarea în ţară cât şi la verificarea respectării carantinei. Iar faptul că mulţi dintre colegii noştri, în acest moment, sunt supuşi unei foarte mari presiuni - mă refer la colegii noştri de la Direcţiile de Sănătate Publică care acţionează în punctele de trecere a frontierei, trebuie să înceteze şi ei nu fac altceva decât să încerce să protejeze siguranţa cetăţenilor acestei ţări. Ei îşi fac datoria şi cred că toată lumea trebuie să înţeleagă că dacă îi blamăm şi îi demobilizăm atunci când o să vină noul val pandemic o să avem probleme foarte mari tocmai pentru că nu respectăm nişte funcţionari publici specializaţi aşa cum sunt cei care lucrează în Direcţiile de Sănătate Publică şi care pot să ajute la trecerea peste acest val pademic.

Înţeleg frustrarea şi nervozitatea unora, dar nu aveau altceva de făcut decât să se vaccineze sau să se testeze, ca să nu aibă probleme la intrarea în România. Lucrul acesta în fac atunci când merg în ţări din Uniunea Europeană, paradoxal nu îl fac atunci când se întorc acasă. Nu este în regulă şi cred că trebuie să fim toţi solidari şi responsabili în acest moment".

