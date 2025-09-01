Data publicării:

Captură spectaculoasă: Bijuterii de 10 milioane de euro ascunse…în lenjerie! Bărbat arestat la Paris

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
foto: Freepik *imagine cu rol ilustrativ
foto: Freepik *imagine cu rol ilustrativ

Un bărbat a fost arestat la Paris cu bijuterii de 10 milioane de euro ascunse în lenjeria intimă.

Un control de rutină într-o gară din Paris s-a transformat într-o captură spectaculoasă pentru poliția franceză. Un bărbat a fost descoperit având ascunse în lenjeria intimă bijuterii de lux în valoare de aproximativ 10 milioane de euro, relatează DPA.

Alături de acesta a fost reținut și un complice, ambii fiind bănuiți că fac parte dintr-o rețea de trafic cu bunuri furate, potrivit parchetului din Paris. În bagajele lor, agenții au găsit inclusiv un polizor unghiular, un indiciu care ar putea sugera modul în care bijuteriile au fost sustrase.

Cei doi erau deja cunoscuți de forțele de ordine

Potrivit publicației Le Parisien, care citează surse apropiate anchetei, cei doi erau deja cunoscuți de forțele de ordine. Ei au fost opriți imediat după sosirea trenului cu care călătoriseră.

Verificările corporale au dus la o descoperire neașteptată: într-o șosetă ascunsă sub lenjerie, unul dintre suspecți ascundea un ceas de lux și mai multe piese de bijuterie. Printre acestea se numără un colier evaluat la 5 milioane de euro, o pereche de cercei de peste 2 milioane și un inel estimat la 1 milion de euro, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Bijuterii, aur și sigilii misterioase: Arheologii au descoperit un mormânt impresionant de 4.000 de ani al unei adolescente

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Incendiu de proporții în vestul Turciei. Locuitorii fug din calea flăcărilor - VIDEO
01 sep 2025, 17:49
Captură spectaculoasă: Bijuterii de 10 milioane de euro ascunse…în lenjerie! Bărbat arestat la Paris
01 sep 2025, 17:48
Lovitură pentru cetățenii afgani. Ar putea avea interdicție în Germania, a decis o instanță
01 sep 2025, 16:45
Putin va pleca din Tianjin spre Beijing cu mașina. Între timp, Kremlinul se laudă că președintele rus a comunicat cu mulți lideri străini
01 sep 2025, 17:27
Putin avertizează după întâlnirile cu liderii Chinei și Indiei: Pacea depinde de oprirea extinderii NATO
01 sep 2025, 16:57
Israelul avertizat de Germania cu privire la eventuala preluare a controlului total asupra Fâșiei Gaza 
01 sep 2025, 16:03
ParintiSiPitici.ro
Școala începe sau nu pe 8 septembrie? Daniel David, MESAJ IMPORTANT pentru părinţi şi profesori
01 sep 2025, 17:52
Pasagerii unui avion Virgin au fost nevoiți să își facă nevoile în sticle după ce toaletele s-au înfundat. O femeie, umilită după ce nu s-a mai putut abține
01 sep 2025, 15:54
SCO lansează o Bancă de Dezvoltare și își extinde „familia” la 27 de membri
01 sep 2025, 15:30
Cum a fost sabotată, în stil rusesc, aterizarea Ursulei von der Leyen în Bulgaria. Piloții au folosit hărți manuale
01 sep 2025, 13:35
Renault a numit un nou director la Dacia. Cine e Katrin Adt
01 sep 2025, 13:15
Donald Trump rupe tăcerea după zvonurile despre „moartea” sa
01 sep 2025, 11:01
Modi și Putin, așa cum nu i-ai mai văzut: India și Rusia, unite umăr la umăr chiar și în momente dificile / foto în articol
01 sep 2025, 10:37
Grecia și Germania au dezmembrat o rețea de contrabandă care transporta cocaină în mai multe țări din Europa
01 sep 2025, 09:37
Zelenski anunță arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului președinte al parlamentului ucrainean
01 sep 2025, 09:15
Karol Nawrocki nu uită de promisiunile din campanie: Trebuie să rezolvăm în sfârșit această problemă
01 sep 2025, 08:54
Cutremur puternic în Afganistan. Cel puțin 600 de morți
01 sep 2025, 08:34
Președintele chinez Xi Jinping propune o nouă ordine globală la forumul de securitate din China
01 sep 2025, 08:45
Putin, dezvăluiri despre „înțelegerile” la care s-a ajuns în Alaska: China și India ne susțin
01 sep 2025, 08:09
Sudul Global s-a reunit în China: Modi, Xi și Putin, demonstrație de forță și semne de vindecare a rănilor dintre națiuni / foto în articol
31 aug 2025, 23:18
Ursula von der Leyen: Europa elaborează planuri destul de precise pentru o desfășurare de trupe în Ucraina
31 aug 2025, 22:25
Uzina de armament de la Sopot, blocată de naționaliști în timpul vizitei lui von der Leyen în Bulgaria
31 aug 2025, 20:18
Merz exclude majorarea impozitelor pentru cetățenii Germaniei
31 aug 2025, 19:01
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
31 aug 2025, 17:25
Peskov susține că țările UE împiedică eforturile de pace ale lui Donald Trump
31 aug 2025, 16:28
Karol Nawrocki îl atacă pe Lech Walesa: Nimeni nu ne va interzice să spunem adevărul despre el
31 aug 2025, 16:20
Papa Leon al XIV-lea denunță „pandemia de arme” și cere armistițiu imediat în Ucraina
31 aug 2025, 15:33
Putin încearcă să bage bățul prin gard și să rupă relațiile lui Trump cu Europa
31 aug 2025, 15:23
Game over: Trump trăiește. Cum a pus președintele SUA capăt zvonurilor privind moartea sa
31 aug 2025, 13:45
„Cea mai bogată prinţesă a Europei” s-a căsătorit, la Vaduz, cu un manager de investiții
31 aug 2025, 13:16
Trump schimbă sistemul electoral în SUA
31 aug 2025, 10:14
O alunecare de teren a distrus o porţiune de autostradă şi zeci de metri de cale ferată în Norvegia
30 aug 2025, 23:23
Merz dezvăluie strategia Europei pentru ca Rusia să nu mai poate continua războiul și ataca în viitor
30 aug 2025, 22:58
Ce se întâmplă cu banii Rusiei înghețați de Europa? Toate opțiunile sunt pe masă
30 aug 2025, 21:00
Cel puțin trei morți și 94 de răniți, după deraierea unui tren în Egipt
30 aug 2025, 19:34
Zelenski, prima reacție după asasinarea fostului preşedinte al parlamentului ucrainean
30 aug 2025, 18:54
Zvonul „Trump a murit” a explodat pe rețelele de socializare. Cum se explică medical vânătaia care alimentează conspirațiile
30 aug 2025, 18:22
Așa ceva nu s-a mai văzut de la blocada Cubei: Trump a dat ordin să fie înconjurată Venezuela. Invazie?
30 aug 2025, 16:51
Israelul însăsprește asediul în Gaza. Crucea Roșie avertizează că e imposibilă o evacuare a ultimului bastion al grupării teroriste Hamas
30 aug 2025, 16:14
Planul lui Trump de expulzare în masă a migranților, blocat de o instanță federală
30 aug 2025, 16:22
Zelenski vrea „măsuri reale“ contra Rusiei
30 aug 2025, 15:16
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, împușcat mortal în Liov
30 aug 2025, 13:55
Putin se pregătește de o nouă vizită de forță. Kremlinul spune că e „fără precedent“
30 aug 2025, 13:28
Karol Nawrocki a pus mâna pe telefon și a sunat-o pe Maia Sandu. Ce au discutat cei doi președinți
30 aug 2025, 12:18
Rusia a lansat peste 500 de drone și 40 de rachete în Ucraina. Update: Reacția lui Zelenski / foto în articol
30 aug 2025, 09:44
SUA au dat liber la vânzarea de sisteme Patriot, care vor ajunge în Ucraina
30 aug 2025, 09:25
Înfrângere juridică majoră pentru Donald Trump
30 aug 2025, 08:04
Merz e „îngrijorat“ de situaţia politică din Franţa
29 aug 2025, 22:47
Gazele naturale, sub lupa UE: Importatorii ar putea fi nevoiți să probeze originea lor
29 aug 2025, 19:00
Karol Nawrocki pune Polonia pe harta mondială a dezvoltării tehnologice
29 aug 2025, 18:06
Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței
29 aug 2025, 17:48
Zeleneski: Rusia a strâns 100.000 de militari lângă un nod logistic crucial pentru Ucraina
29 aug 2025, 17:35
Cele mai noi știri
acum 21 de minute
Captură spectaculoasă: Bijuterii de 10 milioane de euro ascunse…în lenjerie! Bărbat arestat la Paris
acum 43 de minute
Putin va pleca din Tianjin spre Beijing cu mașina. Între timp, Kremlinul se laudă că președintele rus a comunicat cu mulți lideri străini
acum 47 de minute
Revine canicula la început de toamnă, în mai multe județe din țară
acum 50 de minute
CSM îi face iresponsabili pe guvernanți și susține că vor să distragă atenția de la problemele economice
acum 1 ora 13 minute
Putin avertizează după întâlnirile cu liderii Chinei și Indiei: Pacea depinde de oprirea extinderii NATO
acum 1 ora 21 minute
Mădălin, băiatul de 11 ani din Sălaj dispărut de acasă, căutat cu elicopterul și câini de urmă. Au fost emise și mesaje RO-ALERT
acum 1 ora 25 minute
Lovitură pentru cetățenii afgani. Ar putea avea interdicție în Germania, a decis o instanță
acum 1 ora 29 minute
Un băiețel de 1 an și 8 luni, înecat în timpul unei plimbări cu grădinița
Cele mai citite știri
pe 31 August 2025
Îți lași încărcătorul în priză? Dar becul aprins? Nu o s-o mai faci de acum / video
pe 31 August 2025
Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”
pe 31 August 2025
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
pe 31 August 2025
Dispariții în serie la BIAS 2025. Enigma care s-a repetat din 40 în 40 de minute / foto
acum 6 ore 53 minute
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel