Captură spectaculoasă: Bijuterii de 10 milioane de euro ascunse…în lenjerie! Bărbat arestat la Paris

Un bărbat a fost arestat la Paris cu bijuterii de 10 milioane de euro ascunse în lenjeria intimă.

Un control de rutină într-o gară din Paris s-a transformat într-o captură spectaculoasă pentru poliția franceză. Un bărbat a fost descoperit având ascunse în lenjeria intimă bijuterii de lux în valoare de aproximativ 10 milioane de euro, relatează DPA.

Alături de acesta a fost reținut și un complice, ambii fiind bănuiți că fac parte dintr-o rețea de trafic cu bunuri furate, potrivit parchetului din Paris. În bagajele lor, agenții au găsit inclusiv un polizor unghiular, un indiciu care ar putea sugera modul în care bijuteriile au fost sustrase.

Cei doi erau deja cunoscuți de forțele de ordine

Potrivit publicației Le Parisien, care citează surse apropiate anchetei, cei doi erau deja cunoscuți de forțele de ordine. Ei au fost opriți imediat după sosirea trenului cu care călătoriseră.

Verificările corporale au dus la o descoperire neașteptată: într-o șosetă ascunsă sub lenjerie, unul dintre suspecți ascundea un ceas de lux și mai multe piese de bijuterie. Printre acestea se numără un colier evaluat la 5 milioane de euro, o pereche de cercei de peste 2 milioane și un inel estimat la 1 milion de euro, conform Agerpres.

