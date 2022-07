Cancerul de col uterin, „o raritate“ în SUA. Herghelegiu (Sandaor): Dacă aplicăm aceeași soluție, vom avea succes și în România

Doru Herghelegiu, medic primar obstetrică-ginecologie, chirurgie oncologică la Spitalul Clinic SANADOR, a vorbit despre progresele care s-au făcut în prevenirea și tratarea cancerului de col uterin:

„Vaccinare tinerelor în perioada adolescenței este imperios necesară, pentru că dă un răspuns imun foarte bun și de durată și, de fapt, a devenit un must (trebuie) într-o mare parte a țărilor occidentale și în Statele Unite ale Americii. Există asiguratori care nu-ți dau niciun ban, dacă te-ai îmbolnăvit de cancer al colului uterin, în momentul în care nu ți-ai făcut vaccinarea la vremea ei, lucru care mi se pare foarte corect și foarte bun.

Ar fi un stimulent pentru femeile care au grijă de fetițele lor, să le vaccineze tempestiv, să le asigure o protecție imună bună și în felul acesta am putea să reducem incidența cancerului de col uterin, lucru care s-a realizat în țările occidentale și mai ales în SUA, unde cancerul de col uterin începe să devină o raritate datorită programului masiv de vaccinare. Probabil, treptat, și la noi va fi tot mai ușor acceptat“, a precizat medicul.

Ce progrese a înregistrat România

„Lumea începe să cunoască vaccinurile, iată că și cu SARS-CoV-2 ne-am confruntat cu vaccinări, oamenii înțeleg mai bine care sunt avantajele unui vaccin făcut la timpul potrivit și probabil că și la noi patologia oncologică, cea legată de cancerul colului uterin, va fi în regres. Din păcate sunt cazuri multiple, cazuri neglijate, dar a crescut și incidența depistării precoce a cancerului de col uterin.

Cazurile sunt depistate mult mai frecvent în cazurile incipiente și, din cauza aceasta, curabilitatea a crescut. Nu ne mai întâlnim cu cazuri neglijate, poate doar unul la câțiva ani, un cancer neglijat la care nu mai putem beneficia de toate segmentele terapiei, adică este depășit chirurgical și se face doar radioterapie, eventual chimioterapie. Se depistează tot mai precoce și, ca atare, curabilitatea este mai mare. Ținta este, însă, să nu mai existe, să depistăm leziunile precanceroase ale colului uterin, lucru care este perfect realizabil în măsura în care se face screening-ul prin citologie Babeș-Papanicolau, colposcopia. Femeile pot depista leziunile precanceroase și nu ajung niciodată la cancerul de col“, a precizat, la DC News și DC Medica, medicul Doru Herghelegiu.

Ce este Gardasil 9?

Gardasil 9 e refera la numele dat unui vaccin utilizat atat la barbati, cat si la femei incepand cu varsta de noua ani. A fost dezvoltat pentru protejarea impotriva urmatoarelor afectiuni cauzate de noua tipuri ale papilomavirusului uman (tipurile HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 si 58): 1. leziuni premaligne (excrescente) si cancere care afecteaza colul uterin, vulva sau vaginul si anusul, 2. veruci genitale.

Gardasil 9 poate fi administrat in urmatorul mod:

1. Pentru grupa de varsta 9-14 ani: acest vaccin poate fi administrat conform unei scheme cu 2 doze. De asemenea, mai este posibila administrarea si cu 3 doze, astfel: 0, 2, 6 luni.

2. Pentru pacientii care au 15 ani sau mai mult: vaccinul trebuie administrat conform schemei cu 3 doze, astfel: 0, 2, 6 luni.

Schema de vaccinare

Iti explicam, in continuare, schema de vaccinare: Prima injectare - la o data aleasa. A doua injectare: ideal, la 2 luni dupa prima injectare. A treia injectare: ideal, la 6 luni dupa prima injectare. Studiile au aratat faptul ca vaccinul Gardasil 9 s-a dovedit eficient in protejarea impotriva tipurilor de HPV care provoaca cele mai multe cazuri de astfel de boli, in randul urmatoarei categorii de varsta: 9-26 de ani.

Gardasil 9 are scopul de a preveni bolile determinate de cele 9 tipuri de HPV, nu poate fi folosit ca tratament pentru aceste boli. Cu toate acestea, la persoanele care sunt deja infectate cu unul sau mai multe tipuri de HPV din vaccin, Gardasil 9 poate proteja in continuare impotriva bolilor asociate cu celelalte tipuri de HPV din vaccin.

In cinci studii principale s-a observat ca vaccinul Gardasil 9 poate oferi protectie impotriva tuturor celor noua tipuri de infectii cu HPV.

Dorim sa-ti prezentam, in continuare, care sunt afectiunile impotriva carora poate oferi protectie acest vaccin:

1. 95% din cazurile de adenocarcinom in situ

2. 85-90% din cazurile de cancer vulvar determinate de HPV

3. 90-95% din cazurile de neoplazii vulvare intraepiteliale de grad inalt

4. 90% dintre cazurile de cancer de col uterin

5. 80-85% din cazurile de cancer vaginal determinate de HPV

6. 75-85% din cazurile de neoplazii cervicale intraepiteliale de grad inalt

7. 75-85% din cazurile de neoplazii vaginale de grad inalt

8. 90-95% din cazurile de cancer anal determinate de HPV

9. 85-90% din cazurile de neoplazii anale intraepiteliale de grad inalt

Riscuri

Ce riscuri are Gardasil 9? Reactiile pot fi la locul injectarii si se manifesta prin inrosire, durere si umflatura. E posibil sa survina si dureri de cap. De obicei, aceste efecte secundare s-au dovedit a fi usoare sau moderate. Pentru lista completa a efectelor secundare raportate asociate cu Gardasil 9, consulta prospectul. La pacientii care prezinta semne de alergie dupa o doza de Gardasil 9 (sau de vaccinuri anterioare acestuia, Gardasil sau Silgard) trebuie oprita schema de vaccinare sau nu trebuie sa li se administreze Gardasil 9 deloc. Pentru lista completa de restrictii, te sfatuim sa citesti prospectul.

Ce beneficii prezinta vaccinul Gardasil 9? Ofera o protectie mai ampla impotriva cancerului decat precursorul Gardasil, intrucat protejeaza impotriva a 5 tipuri noi de HPV (31, 33, 45, 52 si 58) care, desi sunt mai putin frecvente decat tipurile 16 si 18, sunt considerate, de asemenea, tipuri HPV de mare risc.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News