Bulai, întâmplare amuzantă în Anglia, în anii '90: Diferenţă de mentalitate. În România, din capul locului eşti un infractor

Într-o discuţie cu Val Vâlcu referitoare la faptul că înşişi românii sunt cei care îşi pun singuri condiţii draconice atunci când e vorba să acceseze diferite fonduri europene, inventând condiţionalităţi pe care cei de la UE nu le-au solicitat, Alfred Bulai a dat un exemplu concludent legat de mentalitatea din România versus cea din ţări precum Anglia.

"Sunt două chestiuni: este şi atitudinea în general a noastră care este în spiritul european al superbirocratizării şi al excesului de rigoare. Ştii care este diferenţa dintre un contabil prost şi unul bun? Cel prost, pentru că îi e frică că nu ştie exact cum să calculeze, te pune să plăteşti de toate, ‚lasă că e mai rău dacă nu plăteşte omul’. Cam aşa e şi aici: lasă să fie acolo multe condiţii, că noi suntem exigenţi, ca şi cum acesta ar fi scopul, să fim exigenţi. Sigur, că pot fi şi elemente în mintea lor, legate de cum anume să aranjez eu lucrurile ca să câştige Vasilescu şi nu Georgescu. A doua chestiune ţine şi de mentalitatea noastră.

Când am fost eu în Anglia, în anii 90, stăteam în Londra şi trebuia să călătoresc pe la nişte universităţi. Eram găzduit de o universitate din Londra, ei au aflat de chestia asta, le-am zis că merg la Birmingham şi mi-au zis: 'nu vrei să-ţi dăm noi bani? Avem posibilitatea asta de bani de transport până la Birmingham şi înapoi'. Eu ca bunul român, m-am dus să dau semnături, am fost la sfârşitul de săptămână, iar luni m-am dus la casieria de unde am luat banii cu biletele folosite. 'Bună ziua', duduia de acolo m-a recunoscut şi m-a întrebat: 'ce s-a întâmplat?'. 'Am venit cu biletele'. 'Ce bilete? N-aţi fost?'. 'Ba da, am fost'. 'Păi şi de ce aţi venit aici?'. 'Ca să vă dau biletele'. 'Ce să facem noi cu ele?'.... Era dialogul tâmpiţilor.

Mi-a zis că nu-i trebuie biletele. Zic să-i dau restul, că mi-a dat vreo 15-20 de lire şi mai erau vreo 5-6 lire. 'Ce-i cu ăştia?'. 'Restul'.... Mi-a explicat într-o chestie de o educaţie civică de două minute care mi-a rămas toată viaţa: 'Noi am plecat de la ideea că dvs sunteţi corect, noi vă dăm banii şi dvs vă faceţi treaba, pentru că asta e înţelegerea dintre noi. Nu avem nevoie de justificări, nu avem nevoie de nimic'.

În România, pe vremea aia, ca să îţi deconteze biletul de avion trebuia să ai până şi hârtiuţa aia de îmbarcare, dacă o pierdeai nu-ţi dădeau banii. Atenţie, de multe ori am inventat reguli draconice, pentru că mentalitatea noastră e că tu eşti un infractor. Tu din capul locului eşti un infractor şi trebuie să faci dovada că nu vrei să furi", a povestit Alfred Bulai la emisiunea "Nod în papură".

