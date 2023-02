"Bucureştiul, oraşul european cu cel mai mare risc seismic". Prof. Coşea: În Japonia, se ţine un geamantan lângă pat pentru astfel de situaţii. Asta conţine!

Moderatorul emisiunii "Totul despre bani", Mihai Ciobanu, l-a întrebat pe profesorul de macroeconomie Mircea Coşea, invitatul săptămânii, "dacă România ar putea face faţă, dacă este pregătită să întâmpine un asemenea eveniment, similar celui din Turcia".

"Părerea mea este că nu e pregătită, şi lucrul ăsta mă preocupă de mult timp, pentru că toate studiile internaţionale arată că Bucureştiul este oraşul european cu cel mai mare risc seismic. Asta înseamnă că ne putem aştepta oricând la ceva. Specialiştii noştri încearcă să ne liniştească, ne spun că mai e până la aşa ceva, poate prin 2040, dar nimeni nu ştie exact. Deci România are nevoie de câteva programe naţionale care să fie duse pe termen lung şi pe consens politic, iar unul este pregătirea României pentru un seism puternic.

Asta ce înseamnă? O consolidare a clădirilor, lucrul cel mai simplu, care a început, dar nu continuă peste tot. În al doilea rând, e nevoie de constituirea unor rezerve de stat, pentru că un cutremur este ca un bombardament, ca un efect de război. O mare parte a populaţiei va avea nevoie de ajutor imediat, de alimente, de apă.

E nevoie de un sistem alternativ de energie, bazat pe nişte generatoare. Şi avem nevoie şi de forţe specializate. Aici pare că stăm mai bine, pentru că România trimite peste tot oameni specializaţi", a declarat Mircea Coşea.

Exemplul Japoniei. Geamantanul care trebuie obligatoriu ţinut lângă pat. Ce conţine

"Dar mai trebuie încă ceva. Eu ştiu că pregătirea oamenilor pentru catastrofe este un lucru care nu place nimănui, mai ales celor care ne conduc. Dar o catastrofă de acest gen poate interveni oricând şi nimeni nu o poate stăvili cu directive sau declaraţii. Deci populaţia trebuie pregătită pentru ce e mai rău. Asta înseamnă o educaţie care să ţină de salvarea individuală în caz de lucruri foarte grave.

Acum mai mulţi ani am fost invitat în Japonia şi am petrecut o lună acolo. În hotelul în care stăteam, în fiecare zi ni se împrospăta un geamantan pe care trebuia să îl ţinem lângă pat şi care conţinea:

- o pereche de mănuşi groase, ca să poţi să lucrezi.

- o funie de 25 metri.

- o sticlă cu apă.

- două pachete de nutrienţi.

- bandaje şi dezinfectant.

În fiecare zi, această valiză era controlată de oamenii de la hotel. Într-o lună, am avut două alarme false de incendiu, dar a trebuit să coborâm imediat. Lucrurile astea nu plac, nu e bine să vorbeşti de rău, e deranjant să strici ziua şi buna dispoziţie, dar sunt lucruri necesare. Oricum am discuta şi orice am face, România este într-o zonă seismică.

Luni dimineaţă, ştirile au fost foarte clare. Au fost cinci cutremure în România. Nu de importanţă mare, slavă Domnului, dar au fost cinci cutremure. Deci ce se întâmplă în Turcia trebuie să fie, sper, o lecţie pentru cei care ne conduc. Să ia în serios pregătirea unui program naţional, cu consens politic, pe termen mediu şi lung, de pregătire a României pentru o catastrofă seismică", a concluzionat Mircea Coşea.

