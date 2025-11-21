Bolnavii de cancer, "indignați" de declarațiile lui Nicușor Dan despre redirecționarea banilor din sănătate către apărarea Ucrainei

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) din România a transmis o scrisoare deschisă în care își exprimă "profunda îngrijorare și indignare" față de declarațiile recente ale președintelui Nicușor Dan, legate de fondurile pentru finanțarea apărării și Ucrainei.

"Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC) își exprimă profunda îngrijorare și indignare față de declarațiile recente ale Domnului Președinte Nicușor Dan, potrivit cărora fonduri de la Sănătate și Educație ar fi redirecționate pentru finanțarea Armatei, a parteneriatelor externe și a sprijinului oferit Ucrainei. Nu ne așteptam de la Domnul Presedinte, fost ONG-ist, apărător și susținător al drepturilor si libertăților cetățenilor, la o asemenea declarație, sau a fost o declaratie ,,nefericită’’?

Considerăm această perspectivă un atentat direct la sănătatea românilor și o gravă încălcare a obligațiilor statului față de cetățeni, cu atât mai mult cu cât bugetul de sănătate reprezintă contribuțiile obligatorii ale milioanelor de români asigurați - bani destinați exclusiv tratamentelor medicale, prevenției și serviciilor de sănătate, nu altor priorități politice sau strategice. Sunt bani ai oamenilor, destinați exclusiv accesului la servicii medicale, tratamente, prevenție și siguranță sanitară, nu este un fond discreționar al Guvernului și al Președintelui!

FABC, semnal de alarmă: România se confruntă deja cu un sistem sanitar subfinanțat cronic

România se confruntă deja cu un sistem sanitar subfinanțat cronic. În oncologie, subfinanțarea se traduce în:

-acces tardiv la diagnostic si tratament de ultima generatie care pot face diferenta intre viata si moarte,

-tratamente întârziate sau limitate,

-lipsa centrelor regionale adecvate,

-liste de așteptare care pun viața pacienților în pericol,

-lipsa personalului medical,

-spitale învechite și insuficiente,

-acces redus la servicii în zonele rurale,

-lipsa unui plan national,

-programe de screening,

-investiții amânate de peste două decenii.

Fiecare leu tăiat din sănătate înseamnă vieți pierdute. În mod special pentru bolnavii de cancer, unde fiecare zi de întârziere poate face diferența dintre viață și moarte.

Deciziile privind bugetul sănătății nu pot fi luate discreționar, fără consultare publică și fără respectarea drepturilor fundamentale ale pacienților. Ele trebuie să fie transparente, echilibrate și în interesul oamenilor care contribuie și depind de acest sistem.

Solicitările Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer

Solicităm autorităților statului român:

-Clarificări imediate privind declarațiile apărute și intențiile reale legate de bugetul Sănătății.

-Garanții ferme că fondurile destinate sănătății nu vor fi deturnate sub nicio formă către alte domenii.

-Respectarea obligației constituționale de a asigura accesul la îngrijiri medicale pentru toți cetățenii.

-Consultarea reală și constantă a organizațiilor de pacienți, profesioniștilor din sănătate și societății civile înainte de orice decizie cu impact asupra sistemului medical.

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România atrage atenția că un stat care ia de la sănătate își condamnă propriii cetățeni. Iar românii bolnavi de cancer, care duc deja o luptă grea pentru viață, nu pot și nu trebuie să plătească prețul unor decizii politice luate fără transparență.

Sănătatea românilor nu poate fi monedă de schimb în jocuri geopolitice sau în negocieri politice. Sănătatea nu se negociază. Sănătatea este un drept care trebuie protejat", se arată în scrisoarea deschisă a Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC), publicată pe pagina de Facebook.

Ce a declarat Nicușor Dan

Revolta Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC) vine după ce președintele României, Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu acordat recent RTV, despre banii de la buget direcționați către armată.

„Pentru a fi în Alianță asta trebuie să plătim. Nu putem aștepta pentru ca doar alții sa ne apere pe noi! Așa cum noi ne așteptăm ca parteneriatul cu alții sa descurajeze pe cineva să ne atace pe noi așa și noi trebuie să fim pregătiți să-i ajutăm pe alții” a spus Nicușor Dan.

„Pe scurt, asta înseamnă că o parte din bani o să-i luam de la sistemul de sănătate, de la învățământ! Teoretic e stupid, dar în condițiile astea, asta trebuie să facem pentru industria de apărare”, a mai declarat președintele.