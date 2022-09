Bogdan Stelea spune de ce a demisionat de la echipa lui Hagi: Ne-a bătut CFR Cluj şi a intrat în vestiar şi ne-a făcut praf pe toţi

"Da (n.r. - a fost grea colaborarea). Pfff, pentru că el e el, vede lucrurile într-un fel. Şi când era jucător era la fel şi vrea să se întâmple cum le vede el. Ce e bun în asta e că-şi asumă ce vrea să facă. Nu e genul care să zică ceva, să se întâmple altceva şi să nu recunoască după că a zis. El îşi asuma şi când era jucător.

Cu caracterul ăsta vrea să se întâmple lucrurile într-un anumit fel. Era patron şi antrenase, era antrenor. Eu aveam senzaţia că nu-i convine nimic în permanenţă şi că nu sunt în stare să-l mulţumesc şi de aici au apărut o mulţime de probleme. Eu vedeam lucrurile într-un fel, el în alt fel. Am avut probleme legate de lot, că aveam jucători talentaţi, mulţi tineri fără experienţă. Nici eu nu aveam experienţă, mai fusesem la Astra, la naţionala de tineret şi la Viitorul. Aveam un grad de nebunie şi eu, că lui i se părea că risc prea mult, că bag prea mulţi tineri, dar eu îi vedeam la antrenament, îmi plăceau şi îi băgam să joace. După aia mi-am dat seama că-i bagi, dar nu-i poţi ţine mai mult de două, trei meciuri. Tineri fiind, nu ştiau să-şi dozeze efortul şi aveau multe căderi. Nu aveam mulţi jucători experimentaţi, dar nu începusem rău şi perspectivele erau bune", a spus, pentru început, Bogdan Stelea, la Orange Sport.

"La Chiajna, ne-a bătut CFR Cluj şi a intrat în vestiar după faza cu CFR Cluj şi ne-a făcut praf pe toţi, cu tactică, că nu ştiu ce, că nu e normal să nu pasăm.

Nu mi se părea normal ca lucrurile astea să le discutăm de faţă cu toată lumea, ci doar eu cu el şi nu am ajuns să comunicăm cum trebuie. N-am comunicat niciodată, poate e greşeala mea că nu m-am dus şi eu spre el, că aveam şi eu atâtea pe cap, cum să fac mai bine. Aveam o presiune enormă. Se spune să nu amesteci niciodată prietenia. Eu am amestecat-o tot timpul. Şi când am fost la Urziceni cu Petrescu am avut presiune.

La Hagi, la fel, presiunea faptului că era prietenul meu şi nu voiam să-l dezamăgesc ducea spre o implicare totală şi nu mă duceam spre el tot timpul. La antrenament venea, se uita, la meciuri şi îl vedeam că nu-i convin lucrurile.

De două ori l-am văzut fericit, la două meciuri. La meciul cu Craiova l-am văzut fericit, când am făcut 0-0 cu Craiova. Noi, cu o echipă de copii. După aia când am scos din Cupa Ligii FC Botoşani, la 11 metri, dar la meciul cu Botoşani l-am auzit prin tribună, că nu-i convenea, că nu e în regulă ce facem tot timpul, dar asta e.

După meciul cu CFR mi-am dat seama că decât să ajung să izbucnesc şi să mă cert cu el, mai bine plec", a mai spus Bogdan Stelea.

"Stau și mă gândesc după meci, cred că am fost destul de clar. Eu am spus foarte concret cum cred eu că s-ar găsi o soluție pentru a se finanța sportul, nu fotbalul în general. Pentru că sportul e cel mai mare ambasador al unei țări. Știu ce înseamnă un buget, că sunt implicat de 10-12 ani.

O parte importantă e ajutată de parteneri. În străinătate, în funcție de ce nume ai sau de cât de bine faci, atunci vin oamenii lângă tine. E o situație win-win. E parteneriat, ei au vizibilitate pe tricouri sau în alte moduri. Atenție, că sunt două componente.

E sportul social, care e până la 18 ani, sau sportul de performanță, unde vorbim de altceva. Marketing, suporteri, firme care fac parteneriate cu cluburile. Dacă știu bine , 33 la sută din buget trebuie acoperit de marketing. Foarte puține cluburi din România reușesc asta.

Eu de asta am spus că trebuie o lege simplă prin care 1-2-3 la sută din cifra de afaceri să fie folosită. În cultură, sănătate, unde vor. Multinaționalele, care fac așa mulți bani la noi, trebuie să procedeze ca în Franța, în Germania. Că s-au dus probabil anii ăia de haiducie. Hai să facem lucrurile cum fac cei de afară", a transmis Gică Hagi. VEZI AICI MAI MULTE

