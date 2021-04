Blocaj Canalul Suez. Toate navele aflate în așteptare au traversat calea navigabilă

S-a încheiat blocajul creat în Canalul Suez după eşuarea navei Ever Given.

Toate navele aflate în aşteptare în zona Canalului Suez, după eşuarea navei portcontainer Ever Given pe 23 martie, au reuşit până sâmbătă să traverseze această arteră navigabilă, fiind astfel încheiat blocajul în urma căruia sute de nave şi-au întârziat călătoria, relatează agenţia Reuters, scrie Agerpres.



Ultimele 61 de nave, din cele 422 care stăteau la coadă când nava Ever Given a fost ranfluată luni, au trecut sâmbătă prin Canalul Suez.

Nava a eșuat pe diagonala canalului

Nava Ever Given, cu o lungime de 400 de metri, a eşuat pe diagonala canalului, din cauza vântului puternic însoţit de o furtună de nisip care a redus vizibilitatea, blocând ambele sensuri de navigaţie. Autoritatea Canalului Suez (SCA) a început miercuri o investigaţie pentru a stabili cauza eşuării navei, care a fost în cele din urmă ranfluată după o operaţiune dificilă în care s-a apelat la dragarea nisipului şi la mişcarea portcontainerului cu ajutorul unor remorchere.

Perturbări la nivel mondial

Blocarea Canalului Suez a perturbat unele lanţuri mondiale de aprovizionare, în condiţiile în care fluxurile mondiale de transport erau oricum afectate de pandemia COVID-19. Prin canalul Suez tranzitează circa 30% din traficul maritim mondial de transport containere şi circa 12% din comerţul global de bunuri.