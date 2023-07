Biserica, plină de oameni la înmormântarea lui Dan Matei Agathon. Adrian Năstase: Un om respectat de prietenii din toate partidele

Trupul neînsuflețit al lui Dan Matei Agathon este depus la biserica de pe Sisești, acolo unde are loc și slujba de înmormântare. Foarte mulți oameni au asistat la funeralii. Printre ei se numără și Adrian Năstase.

"Îmi pare rău. A plecat un bun prieten și un om de suflet, un coleg de guvern, în același timp un om foarte apropiat de-a lungul mai multor decenii. Un dinamovist din vechea garnitură, un om respectat de prietenii din toate partidele. A fost un parlamentar eficient și de asemenea un ministru al Turismului foarte eficient. Dumnezeu să-l odihnească," a spus Adrian Năstase.

La slujba de înmormântare a participat și Alin Burcea, cel care a dat vestea morții fostului ministru al Turismului.

Burcea: Avem numai amintiri extraordinare

"Dan Matei Agathon, Matei, cum îl chema de fapt, dacă stau și mă uit în retrospectivă, a fost cel mai bun ministru al Turismului din ultimii 33 de ani. A fost extrem de pasionat, iubea ceea ce făcea și am scos în doi ani, atât cât am lucrat la minister împreună, 100 de programe, 100 de idei. Unele s-au finalizat, altele nu, dar a fost o perioadă extrem de dinamică cu foarte multe lucruri care s-au întâmplat într-o perioadă foarte scurtă: privatizare, programe, Drakula Park, Litoralul pentru Toți. A fost un om foarte dinamic și de altfel, foarte vesel. Toți cei care am lucrat cu el în perioada respectivă avem numai amintiri extraordinare," a spus Alin Burcea la România TV.

Fostul ministru al Turismului, Dan Matei Agathon, a încetat din viață joi, la vârstă de 74 de ani. Agathon a deținut funcția de ministru al Turismului în perioada 1992-1996 și apoi între 2000 și 2003, în Guvernul Năstase.

Dan Matei Agathon a fost membru fondator al PDSR și deputat de Bacău în trei mandate succesive: în perioada 1992-1996, 1996-2000 și 2000-2004.

