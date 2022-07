Bergodi, Balint şi Petrescu, declaraţii după meciurile de joi din Conference League. La FCSB, patronul a criticat pe toată lumea

Dan Petrescu: Scorul e mincinos

"După cum s-a jucat, scorul e mincinos. Din păcate, ne-am făcut returul greu singuri. Trebuia să fim mai relaxaţi la retur, dar o să avem o deplasare foarte lungă. Vorbeam cu Feher după meci şi spunea că o să ne fie tare greu acolo, că ne iau pe sus. E clar că suntem favoriţi şi suntem... dar prea multe ocazii am ratat azi. Eu nu pot să cert un jucător care ratează, dar azi chiar m-am enervat foarte rău pentru că au fost mult prea multe ocazii", a afirmat Petrescu într-o declaraţie oferită postului Digisport.



"Cred că azi am făcut un meci bun, în afară de finalizare. Am stat în careul lor, am făcut o echipă ofensivă, am schimbat şi sistemul de joc. Am încercat să jucăm cât mai ofensiv şi să marcăm cât mai multe goluri. Dar arbitrul a prins o zi mai rea, portarul lor a prins o zi mai bună. Cred că scorul putea să fie mai mare", a adăugat tehnicianul.



CFR Cluj a câştigat cu scorul de 3-0 (2-0) meciul cu formaţia andorrană Inter Club d'Escaldes, disputat joi, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, în prima manşă a turului secund preliminar al Europa Conference League la fotbal, scrie Agerpres.

Cristiano Bergodi, după victoria lui Sepsi: Am meritat deplin

"Azi nu am intrat bine în meci. Adversarii pasau foarte bine, ne-au surprins, iar noi nu eram prea agresivi. Şi atunci ne-au creat probleme, dar după jumătatea primei reprize am jucat noi foarte bine. Iar în repriza a doua am jucat extraordinar, am avut numeroase ocazii şi consider că am meritat pe deplin victoria. Rezultatul e foarte important pentru noi, dar vom vedea ce va fi şi în retur", a spus el.



"A fost un meci cu emoţii, am făcut risipă de energie în seara asta. Eu credeam că vom marca şi după ce am ratat acel penalty (n.r. - executat de Alexandru Tudorie) pentru că am văzut că jucătorii au curaj. Ei erau concentraţi pe ce aveau de făcut, nu se descurajau aşa de uşor. Se poate întâmpla să ratezi penalty, nu e o problemă. Important e că am văzut la băieţi reacţie... Iar portarul lor (n.r. - Matevz Vidovsek), dacă avea şi un joc de picior mai bun era portar de Premier League. E un portar foarte, foarte bun, l-am urmărit, e incredibil cum poate să scoată anumite mingi", a adăugat tehnicianul.



Bergodi consideră că formaţia sa trebuie să facă un joc la fel de bun şi în retur pentru a se califica în faza următoare a competiţiei.



"Pentru retur avem un rezultat bun, dar nu trebuie să ne culcăm pe o ureche pentru că se poate întâmpla orice. Avantajul zic eu că e unul bunicel, dar trebuie să jucăm bine în retur", a precizat Cristiano Bergodi.

Universitatea Craiova, doar egal în Albania. Lazlo Balint, dezamăgit

"Nu suntem mulțumiți cu rezultatul, pentru că am controlat jocul. Am încercat să câștigăm, așa am pregătit meciul, deși știm că Vllaznia este o echipă puternică, mai ales pe teren propriu.

Am luat gol pe o nesincronizare, va trebui să analizez situația. Practic, prima lor ocazie de gol s-a transformat în gol. După aia, noi am reacționat, am avut ocazii. Până la urmă, este un rezultat de egalitate.

Consider că plecăm cu prima șansă la calificare în retur și trebuie să abordăm meciul de așa natură încât să ne facem fericiți suporterii. Cu siguranță, nu este un rezultat care m-a mulțumit.

În repriza a doua, am avut situații importante de gol. Într-adevăr, și echipa gazdă a forțat să egaleze. Dar cred că am avut ocazii importante să marcăm golul doi și să câștigăm. Dar avem prima șansă pe teren propriu, suntem obligați să câștigăm.

Vreau să felicit spectatorii, a fost o atmosferă foarte frumoasă și ne-a plăcut să jucăm aici, pe un asemenea stadion.

Este clar că săptămâna viitoare va trebui să ne ridicăm nivelul. Timpul este scurt, dar e clar că va trebui să reglăm rapid anumite aspecte. Așteptăm să bifăm și prima victorie. Astăzi, după aspectul jocului, am fi meritat să câștigăm.

Sincer, în aceste zile am fost concentrat pe ce avem de făcut în acest meci. Din informațiile mele, discuțiile sunt aproape de concretizare (n.r. - privind anumite transferuri de jucători). Rămâne să vedem în zilele următoare", a spus Laszlo Balint, la conferința de presă, citat de Digisport.

Gigi Becali şi-a desfiinţat jucătorii după meciul cu Saburtalo, pierdut 1-0

”Asta nu-i o echipă de care să nu trecem, problema e că n-avem noi valoare. Nu mai am încredere. Mi-e teamă la orice meci. Nu mai am încredere deloc în echipă. Nu-i o echipă luptătoare. N-au nici ei valoare, suntem noi prea proști!

Eu cred că noi n-avem valoare. Nu avem valoare. Am rămas în urmă și cu valoarea jucătorilor și cu sistemul ăsta de pregătire, de antrenament. Eu așa cred. Nu-mi fac probleme, ne calificăm, că ăștia-s mai slabi decât noi”, a spus Gigi Becali, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

”(n.r. întrebat despre Joonas Tamm) Cine? Cine? Habar n-am, nu știu cine e ăsta, nu l-am luat eu. Nu știu cine e. Meme l-a adus, l-am lăsat pe el. Nu că-s nemulțumit, habar n-am, că prima repriză n-am văzut-o. Nu mă pricep eu ce a jucat el.

Coman, am dat trei milioane pe el, nu mai poate să dribleze pe nimeni, dă mingea la adversar. Mă și minunez. Sunt oameni care au uitat fotbalul.

Haruț făcea numai pași în spate, pași în spate, ce faci, mă? Atacă, mă, adversarul! Octavian Popescu nu mai e ăla, e altul, nu-l mai cunosc. E ceva în neregulă care mă depășește.

Uită-te la Coman! Dă, bă, gol de acolo! El a vrut să dea cu călcâiul. El nu mai știe să dea în minge”, a declarat Gigi Becali.

