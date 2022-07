Becali, către Dică: „Nu e în regulă să iei bani și când mănânci bătaie”. Patronul FCSB a anunțat că nu i-a acceptat clauzele noului antrenor

Cu toate acestea, patronul clubului a refuzat să semneze clauze pe aceste promisiuni.

”El a avut niște pretenții pe care le-am acceptat. E adevarat că voia mai multe clauze, la fel ca Edi Iordănescu. du-te, bă, cu clauzele! Ești prietenul meu, cum e și Tănase”, a declarat Gigi Becali, pentru Digi Sport.

”El a zis că nu vrea, dar eu i-am dat. El a zis 'tot salariul meu pune-l într-un cont și, dacă eu nu fac performanță, mi-l oprești'.

Eu i-am spus că nu e în regulă să iei bani și când mănânci bătaie. Bine, am glumit, e munca lui. Cum să sune el? L-am chemat eu, a doua zi a venit la mine acasă”, a mai spus Gigi Becali.

Patronul FCSB a anunțat că urmează să îl vândă și pe mijlocașul Darius Olaru (24 ani), după ce transferul altui titular important, Florin Tănase (27 ani), a fost finalizat.

„Este vorba să plece și Olaru în altă parte. Eu am avut 5 milioane de euro, dar nu am acceptat. Am cerut 7 milioane de euro, dar l-am lăsat la 6 milioane de euro. Nu vreau să vorbesc mai multe, o să vedeți”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, pe Pro Arena.

Darius Olaru a avut evoluții modeste în tricoul FCSB-ului, în cele 3 meciuri jucate din acest sezon.

Gigi Becali a anunțat bucuros că l-a vândut pe atacantul Florin Tănase la echipa chineză Shanghai Port.

Florin Tănase a plecati în China şi nu a ratat partida de joi, cu echipa Saburtalo, în Conference League. Acesta ar fi fost vândut pentru suma de 3 milioane de euro.

„Sunt liniştit. Aveam un stres mai mult cu salariu. Am scăpat de 40.000 de euro, plus 3 milioane de euro. Nu mai dau bani din buzunar. Iau 1,5 milioane de euro de la Betano, plus 3 milioane de euro de la Tănase.

Nu se mai vorbeşte de retragerea mea acum. Deja s-a făcut bugetul. Nu mai trebuie să dau bani de la mine", a declarat Gigi Becali pentru Pro Arena.

Jucătorul nu a mai apucat să joace în returul cu Saburtalo, deși patronul FCSB a anunțat inițial că vrea să îl păstreze pentru meci.

Cu o zi înaintea transferului, potrivit sursei citate, patronul FCSB spunea:

„Cu Tănase... nu știu, să vedem. Într-un fel... i-am spus, domnule vorbim numai după meciul de joi (n.r. - cu Saburtalo din Conference League). Tănase fără trei milioane nu pleacă... așa le-am transmis.

A venit cineva astăzi că cutare, că nu știu ce... i-am zis că fără trei milioane nu-l dau”, a spus Gigi Becali.

Cu toate acestea, cota de piața a fotbalistului este aproape dublă, de 5 milioane de euro, deci chinezii se pot bucura mai mult decât Gigi Becali pentru transferul încheiat.

