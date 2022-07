Becali nu se oprește la transferul lui Tănase. Un alt titular important urmează să plece pe suma de 6 milioane de euro

„Este vorba să plece și Olaru în altă parte. Eu am avut 5 milioane de euro, dar nu am acceptat. Am cerut 7 milioane de euro, dar l-am lăsat la 6 milioane de euro. Nu vreau să vorbesc mai multe, o să vedeți”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, pe Pro Arena.

Darius Olaru a avut evoluții modeste în tricoul FCSB-ului, în cele 3 meciuri jucate din acest sezon.

Gigi Becali anunță, bucuros, că l-a vândut pe atacantul Florin Tănase la echipa chineză Shanghai Port.

Florin Tănase va pleca astăzi în China şi nu va juca joi, cu echipa Saburtalo, în Conference League. Acesta ar fi fost vândut pentru suma de 3 milioane de euro.

„Sunt liniştit. Aveam un stres mai mult cu salariu. Am scăpat de 40.000 de euro, plus 3 milioane de euro. Nu mai dau bani din buzunar. Iau 1,5 milioane de euro de la Betano, plus 3 milioane de euro de la Tănase.

Nu se mai vorbeşte de retragerea mea acum. Deja s-a făcut bugetul. Nu mai trebuie să dau bani de la mine", a declarat Gigi Becali pentru Pro Arena.

Jucătorul nu va mai apuca să joace în returul cu Saburtalo, deși patronul FCSB a anunțat inițial că vrea să îl păstreze pentru meci.

Cu o zi în urmă, potrivit sursei citate, patronul FCSB spunea:

„Cu Tănase... nu știu, să vedem. Într-un fel... i-am spus, domnule vorbim numai după meciul de joi (n.r. - cu Saburtalo din Conference League). Tănase fără trei milioane nu pleacă... așa le-am transmis.

A venit cineva astăzi că cutare, că nu știu ce... i-am zis că fără trei milioane nu-l dau”, a spus Gigi Becali.

Cu toate acestea, cota de piața a fotbalistului este aproape dublă, de 5 milioane de euro, deci chinezii se pot bucura mai mult decât Gigi Becali pentru transferul încheiat.

Nicolae Dică este noul antrenor al FCSB, după plecarea lui Toni Petrea. Gigi Becali, finanţatorul echipei, i-a trasat deja obiectivul.

”Dică e antrenor, de astăzi a început antrenamentele. Nu a fost greu de convins, pentru că nu am terminat chiar toate, dar el a zis că nu vrea bani, că el vrea performanţă. A zis că el vrea bani la performanţă şi că vrea mai multă libertate. Am spus 'Bine, mă, îţi dau mai multă libertate'.

După astea 16 meciuri, câte sunt, dacă e pe primul loc sau e la un punct, două, trei de CFR Cluj și Craiova, că eu cu astea mă bat, doar nu o să mă compar cu Rapidul... Obiectivul ăsta e! Nu pot să-i pun calificarea (n.r.- în grupele Conference League). Vorbim de viitor, de următorul an. Calificare în Conference League!

Dacă nu ne calificăm, eu încep să mă retrag. E decisivă calificarea în grupe. Jurnaliștii vin la conferință, asta e meseria lor. Becali e unul, prostul, care dă banii. Când eram mai tânăr, voiam celebritate. Acum m-am mai luminat. Îi dai banii lui Tănase 30 de mii, de ce să-i dai? Asta nu se mai poate”, a declarat Gigi Becali, citat de Digisport.

