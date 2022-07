Florin Tănase, vândut de FCSB în China. Transferul l-a liniștit pe Gigi Becali, care anunță că nu se mai retrage din fotbal

Florin Tănase va pleca astăzi în China şi nu va juca joi, cu echipa Saburtalo, în Conference League. Acesta ar fi fost vândut pentru suma de 3 milioane de euro.

„Sunt liniştit. Aveam un stres mai mult cu salariu. Am scăpat de 40.000 de euro, plus 3 milioane de euro. Nu mai dau bani din buzunar. Iau 1,5 milioane de euro de la Betano, plus 3 milioane de euro de la Tănase.

Nu se mai vorbeşte de retragerea mea acum. Deja s-a făcut bugetul. Nu mai trebuie să dau bani de la mine", a declarat Gigi Becali pentru Pro Arena.

Jucătorul nu va mai apuca să joace în returul cu Saburtalo, deși patronul FCSB a anunțat inițial că vrea să îl păstreze pentru meci.

Cu o zi în urmă, potrivit sursei citate, patronul FCSB spunea:

„Cu Tănase... nu știu, să vedem. Într-un fel... i-am spus, domnule vorbim numai după meciul de joi (n.r. - cu Saburtalo din Conference League). Tănase fără trei milioane nu pleacă... așa le-am transmis.

A venit cineva astăzi că cutare, că nu știu ce... i-am zis că fără trei milioane nu-l dau”, a spus Gigi Becali.

Cu toate acestea, cota de piața a fotbalistului este aproape dublă, de 5 milioane de euro, deci chinezii se pot bucura mai mult decât Gigi Becali pentru transferul încheiat.

Pe Gigi Becali nu îl mai cred nici jucătorii de la FCSB când spune că dă mână liberă antrenorului. În acest caz, Nicolae Dică.

”Am vorbit cu Tănase şi i-am zis, acum să facem o glumă, `Băi Tănase, uite, vine Dică`…`Păi şi nu vă mai băgaţi’ (n.r. – la echipă)?

`Băi, nu mă mai bag deloc, el face totul, 15 meciuri, treaba lui, discutăm după aia dacă merge echipa, omul nu vrea niciun ban, nu vrea salariu.

Băi, daca nu vrea, nu-i dau niciun ban`. Şi el a zis `Eu nu cred, chiar dacă vă dă el salariu 500.000, nu-l lăsaţi`. Cum să te superi pe Tănase când face glume de astea? Dar îl voi lăsa”, a dezvăluit Becali, în cadrul conferinței de presă, de marți dimineață, conform Digisport.

”Eu nu m-am băgat niciodată peste antrenor la formarea primului 11. Niciodată. Aaa, că m-am băgat după aceea, în timpul meciului, dacă nu-mi plăcea cum merge echipa, așa este. M-am băgat. Dar, niciodată nu am impus primul 11.

Așa mi-a spus și Dică acum. Mi-a cerut să-l las o perioadă ca să demonstreze. I-am spus că o să-l las să decidă ce vrea până la finalul turului sezonului regulat, 15 etape. Dacă atunci va fi pe primul loc sau, acolo, aproape de CFR Cluj și de Craiova, la un punct, două diferență, atunci va fi bine.

Pentru că noi ne vom bate la campionat cu CFR și cu Universitatea Craiova, nu cu Rapid.

Dacă nu va fi așa, atunci voi interveni eu din nou”, a spus Becali, marți, la conferința de presă de la Palat.

