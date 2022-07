Becali spune că îi dă mână liberă lui Dică, dar nici propriii jucători nu cred: Nici dacă vă dă el 500.000 salariu

”Am vorbit cu Tănase şi i-am zis, acum să facem o glumă, `Băi Tănase, uite, vine Dică`…`Păi şi nu vă mai băgaţi’ (n.r. – la echipă)?

`Băi, nu mă mai bag deloc, el face totul, 15 meciuri, treaba lui, discutăm după aia dacă merge echipa, omul nu vrea niciun ban, nu vrea salariu.

Băi, daca nu vrea, nu-i dau niciun ban`. Şi el a zis `Eu nu cred, chiar dacă vă dă el salariu 500.000, nu-l lăsaţi`. Cum să te superi pe Tănase când face glume de astea? Dar îl voi lăsa”, a dezvăluit Becali, în cadrul conferinței de presă, de marți dimineață, conform Digisport.

”Eu nu m-am băgat niciodată peste antrenor la formarea primului 11. Niciodată. Aaa, că m-am băgat după aceea, în timpul meciului, dacă nu-mi plăcea cum merge echipa, așa este. M-am băgat. Dar, niciodată nu am impus primul 11.

Așa mi-a spus și Dică acum. Mi-a cerut să-l las o perioadă ca să demonstreze. I-am spus că o să-l las să decidă ce vrea până la finalul turului sezonului regulat, 15 etape. Dacă atunci va fi pe primul loc sau, acolo, aproape de CFR Cluj și de Craiova, la un punct, două diferență, atunci va fi bine.

Pentru că noi ne vom bate la campionat cu CFR și cu Universitatea Craiova, nu cu Rapid.

Dacă nu va fi așa, atunci voi interveni eu din nou”, a spus Becali, marți, la conferința de presă de la Palat.

”Dică e antrenor, de astăzi a început antrenamentele. Nu a fost greu de convins, pentru că nu am terminat chiar toate, dar el a zis că nu vrea bani, că el vrea performanţă. A zis că el vrea bani la performanţă şi că vrea mai multă libertate. Am spus 'Bine, mă, îţi dau mai multă libertate'.

După astea 16 meciuri, câte sunt, dacă e pe primul loc sau e la un punct, două, trei de CFR Cluj și Craiova, că eu cu astea mă bat, doar nu o să mă compar cu Rapidul... Obiectivul ăsta e! Nu pot să-i pun calificarea (n.r.- în grupele Conference League). Vorbim de viitor, de următorul an. Calificare în Conference League!

Dacă nu ne calificăm, eu încep să mă retrag. E decisivă calificarea în grupe. Jurnaliștii vin la conferință, asta e meseria lor. Becali e unul, prostul, care dă banii. Când eram mai tânăr, voiam celebritate. Acum m-am mai luminat. Îi dai banii lui Tănase 30 de mii, de ce să-i dai? Asta nu se mai poate”, a declarat Gigi Becali, citat de Digisport.

Toni Petrea și-a dat demisia din funcția de antrenor al celor de la FCSB, după ce echipa a pirdut partida cu Rapid, duminică seara, scor 2 - 0.

Demisia lui Petrea vine după un egal cu nou promovata U Cluj în prima etapă și partida pierdută cu Rapid de duminică seara.

„El m-a sunat aseară și mi-a zis că pleacă. Am zis să vorbim azi, să nu vorbim la cald. El mi-a zis că dacă echipa nu joacă, înseamnă că am eu o problemă. A zis că dacă se întâmplă ceva, de ce să aibă el pe conștiință necalificarea. El pleacă acum! Eu i-am zis să stea, dar a zis ca nu mai vrea. Deocamdată nu am înlocuitor. Am vorbit cu Vali Argăseală, 30 de zile putem să stăm fără antrenor. Și așa, situația care este...Ce-o fi o fi. Mihai Pintilii dacă are voie să stea, să stea” - Gigi Becali, la ProArena.

FCSB o va întâlni joi, de la ora 20:30, pe Saburtalo Tbilisi în manșa retur contând pentru turul doi preliminar din Conference League. Gruparea din Georgia s-a impus cu 1-0 pe propriul teren.

