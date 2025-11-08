Bebeluș de un an proiectat prin parbriz în urma unui accident

Un bebeluş de un an a fost transportat, sâmbătă, la Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Sfânta Chiriachi” Vaslui, după ce a fost proiectat prin parbrizul maşinii în care se afla alături de părinţi, în localitatea Rateşu Cuzei.

Autoturismul a intrat într-un cap de pod şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile.

”Un copil de sex feminin în vârstă de un an şi o lună, care prezintă un traumatism cranian după ce a fost proiectat prin parbriz în exteriorul maşinii câţiva metri, a fost transportat la spital”, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui, Daniel Ungureanu.

La locul producerii accidentului au intervenit mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi ale Serviciului de Ambulanţă.

Bebelușul, proiectat prin parbriz

”În urma evenimentului au rezultat trei victime, doi adulţi de 25 şi 26 de ani şi un copil de un an. Victimele au fost evaluate la faţa locului, având politraume, însă fiind stabile. Ulterior, minorul a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD şi un adult, mama, de un echipaj SAJ, fiind transportaţi la Unitatea de Primiri Urgenţe Vaslui”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, Ionela Boghiţă.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările producerii accidentului.

Situația copiilor mici, netransportați corespunzător în autoturismele personale, a devenit tot mai acută în ultima vreme în România, aceștia devenind victime sigure, în cazul accidentelor.