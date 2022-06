Barcelona caută atacant. Ce ofertă îi face lui Bayern Munchen pentru Robert Lewandowski

Principalii directori de la Bayern au continuat să sublinieze în mod public că Lewandowski este sub contract pentru încă un an şi spun că îl aşteaptă să se întoarcă pentru antrenamentul de pre-sezon, pe 12 iulie. Jucătorul a declarat luna trecută că şi-a încheiat cariera la Bayern şi a spus că nu crede că clubul îl va reţine împotriva voinţei sale.

Hasan Salihamidzic, membru al consiliului de administraţie al lui Bayern, a acordat joi un interviu pentru Sky Sports Germania, în care a părut să lase deschisă posibilitatea ca Lewandowski să plece pentru un preţ corect. Rugat să precizeze în procente probabilitatea ca jucătorul să rămână, el a răspuns: „Până acum este de 100%".

Salihamidzic a râs atunci când a fost presat să spună dacă internaţionalul polonez ar fi lăsat să plece pentru o sumă suficient de mare şi a răspuns: „Nu ştiu. Nu, aşa cum am spus, nu mă ocup niciodată de lucruri care sunt doar ipotetice în acest moment". El a continuat să repete că Lewandowski este aşteptat să se întoarcă aşa cum era planificat.

Lewandowski şi agentul său, Pini Zahavi, au avut o întâlnire cu Salihamidzic şi cu CEO-ul lui Bayern, Oliver Kahn, în Mallorca săptămâna trecută. Salihamidzic a descris-o ca fiind o „conversaţie bună", în timpul căreia fiecare parte şi-a expus poziţia şi s-a declarat convins că Lewandowski ar putea fi reintegrat la club. „Se poate rezolva", a spus el.

Declaraţiile lui Salihamidzic marchează o îndulcire a tonului faţă de cele spuse luna trecută de Herbert Hainer, preşedintele lui Bayern. Hainer a spus: „Robert are un contract până în 2023. Atât timp va juca cu noi", notează Mediafax.

Atacantul polonez Robert Lewandowski i-a enervat la culme pe şefii lui Bayern Munchen, după ce a cerut public să plece de la clubul german.

”Un singur lucru pot să spun: Povestea mea la Bayern a ajuns la sfârșit, nu-mi pot imagina cum am mai putea lucra în condiții bune. Sper că nu mă vor opri doar pentru că pot. Transferul este cea mai bună soluție pentru toată lumea. Transferul la Barcelona depinde de mai mulți factori. Cred că situația mea este clară și nu are rost să vorbim mai multe”, a spus Robert Lewandowski.

”Nu știu de ce Robert a ales această cale de a-și face cunoscută situația. Cu astfel de declarații publice nu ajungi nicăieri. Robert ar fi trebuit să știe ce are la Bayern. Aprecierea nu este o stradă cu sens unic”, a spus Oliver Kahn, directorul lui Bayern Munchen.

Clubul FC Barcelona nu este dispus să plătească mai mult de 35 de milioane de euro pentru Robert Lewandowski, atacantul lui Bayern Munchen, scrie El Mundo Deportivo.



Barcelona, care trece printr-o perioadă delicată şi nu-şi poate permite cheltuieli mari, speră să obţină pentru circa 30 de milioane de euro semnătura lui Lewandowski, care a anunţat că vrea să plece de la Bayern. Polonezul, care în august va împlini 34 de ani, mai are un an de contract cu campioana Germaniei.



Barca aşteaptă ca Bayern să înceapă zilele următoare negocierile pentru transferul lui Lewandowski, deşi atât preşedintele, cât şi directorul executiv al bavarezilor, Oliver Kahn, s-au arătat în public inflexibili.



Dacă Bayern va refuza să-i dea drumul atacantului sau va cere mai mulţi bani, gruparea catalană ar oferi cel mult 35 de milioane de euro. Aceasta este limita pe care Barca nu intenţionează s-o depăşească, nu doar fiindcă nu ar avea la dispoziţie mulţi ani pentru a amortiza operaţiunea, dar şi din cauza situaţiei sale economice.



Ca semn al dorinţei sale de a îmbrăca tricoul Barcei, Lewandowski este gata să accepte o reducere considerabilă a salariului său, de la 22 de milioane de euro brut la 16 milioane de euro brut, scrie ziarul citat.



Lewandowski a sosit la Bayern în 2014, de la rivala Borussia Dortmund, iar de atunci a câştigat campionatul Germaniei în fiecare an, precum şi Liga Campionilor, în 2020, între alte trofee.



Idol al fanilor lui Bayern, atacantul a marcat de 35 de ori în ultima ediţie a campionatului şi a devenit golgheterul Bundesligii pentru al patrulea an consecutiv şi a şasea oară în total. El este pe locul doi în clasamentul all-time al golgheterilor competiţiei, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News