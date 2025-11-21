Bărbat cu epilepsie, omorât de fratele său chiar în timpul unei crize

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus trimiterea în judecată a unui bărbat aflat în stare de arest preventiv, după săvârșirea infracțiunii de omor. El și-a ucis fratele care suferea de epilepsie.

Și-a sugrumat fratele, nervos că făcea crize de epilepsie

Întâmplarea a avut loc pe 3 octombrie 2025, în locuința comună a trei frați. Inculpatul în vârstă de 45 de ani a profitat de imposibilitatea fratelui său de 52 de ani de a se apăra, acesta din urmă având o criză de epilepsie. Bărbatul și-a sugrumat fratele, determinându-i astfel decesul.

Mai mult, victima a suferit și alte leziuni în zona capului și a membrelor, produse prin lovire cu corpuri dure, compresiune și zgâriere. Potrivit informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, autorul crimei era deseori violent fizic atât cu victima, cât și cu celălalt frate alături de care locuia. Fapta a fost săvârșită pe fondul nervilor, victima având în ziua decesului trei crize convulsive.

A sunat la 112, dar nu a recunoscut inițial fapta

Autorul a anunțat fapta la serviciul de urgență 112, dar a negat inițial săvârșirea acesteia. El a recunoscut-o, însă, pe parcursul cercetărilor, se mai arată în comunicatul de presă.

„Prin ordonanța procurorului din data de 04.10.2025 s-a dispus reținerea autorului pentru 24 de ore. În data de 05.10.2025 a fost înaintată Tribunalului Sibiu propunerea de arestare preventivă a autorului, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu dispunând arestarea acestuia pe o durată de 30 de zile.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și arestarea preventivă sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, activități care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au mai transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Citește și: Noi medicamente compensate pentru pacienții din România. Lista completă