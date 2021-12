Balonul de Aur nu poate fi luat în serios dacă Ibrahimovic nu l-a câştigat niciodată (Raiola)

'Balonul de Aur? Eu nu pot să-l iau în serios', a afirmat Raiola. 'După mine, Lewandowski ar fi trebuit să-l obţină în acest an. Şi Zlatan ar fi trebuit să-l obţină. Calitatea nu are întotdeauna câştig de cauză într-o democraţie. Emoţiile şi sentimentele joacă un rol în alegere. Cine îmi place şi cine nu', a spus agentul.

Balonul de Aur i-a revenit în 2021 argentinianului Lionel Messi, care a intrat pentru a şaptea oară în posesia acestei distincţii. Ibrahimovic a declarat în această săptămână că nu ştie de ce nu a câştigat Balonul de Aur.

'De ce nu am câştigat niciodată Balonul de Aur? Nu ştiu, nu depinde de mine. Eu joc fotbal. Depinde cum văd alţii lucrurile. Acum a câştigat Messi Balonul de Aur şi mulţi spun că l-ar fi meritat Lewandowski. Nu este un lucru care mă opreşte. Sigur, ar fi fost frumos să câştig Balonul de Aur, dar asta nu îmi schimbă cariera sau calitatea individuală. Am avut şansa să joc cu jucători mari şi în echipe mari. Şi ceva am câştigat...', a spus atacantul suedez, în vârstă de 40 de ani.

Lewandowski pleacă de la Bayern după ce a ratat Balonul de Aur

Robert Lewandowski (33 ani) a ieșit pe locul al doilea în clasamentul pentru Balonul de Aur, după Lionel Messi. Robert Lewandowski a luat o decizie radicală și vrea să plece de la Bayern Munchen în vara anului 2021. Atacantul și-a informat deja agentul.

Cotidianul spaniol AS precizează că jucătorul i-a transmis lui Pini Zahavi, impresarul său, că obiectivul său este să se transfere la Real Madrid.

'Galacticii' îi mai au pe lista de transferuri pe Kylian Mbappe și Erling Haaland.

Messi, după al şaptelea Balon de Aur: Uneori, aş vrea să trec neobservat

Leo Messi a spus, după ce a câştigat al şaptelea Balon de Aur, că şi-ar dori uneori să treacă neobservat.

„Sunt Lionel Messi de 34 de ani, așa că încep să mă obișnuiesc cu asta”, a început el prin a se confesa autoironic, în interviul acordat pentru France Football. „Sunt mulțumit de tot ce am trăit, deși uneori trebuie să recunosc că aș vrea să trec neobservat, pentru a mă bucura de familie, fără ca oamenii să mă recunoască."

Totuși, Messi a ținut să precizeze că nu este în măsură să se plângă, având în vedere toate privilegiile de care beneficiază. "Întotdeauna este plăcut să primești un compliment, un zâmbet sau să te roage cineva să-ți facă o fotografie. M-am obișnuit și pentru mine a devenit ceva normal. Așa că, este în regulă!"

Soţia Antonella, rol primordial

Pentru a rămâne cu picioarele pe pământ și pentru a se bucura de o viață echilibrată, Messi se bazează pe partenera sa, Antonella. El afirmă că aceasta joacă un rol primordial în viața sa și că poate nu ar fi avut aceeași carieră fără prezența ei:

"Ea este extrem de importantă în viața mea. Nu numai pentru că este mama copiilor mei, ci și pentru că a fost alături de mine practic de la începutul carierei mele. Ea mă cunoaște pe de rost și știe cum să se comporte cu mine, în funcție de fiecare situație. Mai ales când sunt trist sau când nu-mi pot atinge obiectivele. De asemenea, ne bucurăm împreună de multe momente frumoase pe care avem șansa să le trăim. Este o persoană esențială pentru mine, la fel ca și cei trei copii ai mei. "