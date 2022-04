„Măcelarul din Bucha” primise binecuvântarea bisericii înainte sa conducă uciderea civililor (VIDEO)

Demascat ca locotenent-colonelul Azatbek Omurbekov, la începutul acestei săptămâni, soldatul veteran cu „frică de Dumnezeu” este acuzat că se află în spatele coordonării mai multor crime de război în apropiere de Kiev.

Imaginile îngrozitoare cu civili morți și gropi comune, alături de acuzațiile de viol, tortură și ucidere a acestora în orașul de navetiști au șocat lumea. Conform mărturiilor, unii soldați chiar își reglau țintele folosindu-se de civilii din fețele lor.

Videoclipurile au arătat corpuri de civili împrăștiate pe străzile din Bucha, după ce forțele ruse s-au retras din micul oraș de navetiști. Multe victime aveau mâinile legate la spate.

My brother sent this to me. Town of Bucha northwest of Kyiv. The amount of dead citizens on one street alone…I just can’t even process. pic.twitter.com/KOSwISih6N — Viktoriia ???????????????? (@ViktoriiaUAH) April 1, 2022

Biserica Ortodoxă l-a binecuvântat pe general cu puțin timp înainte de invazie

Comandantul, ale cărui trupe sunt acuzate de o serie de atrocități, inclusiv violarea femeilor și fetelor, ar fi fost binecuvântat de un preot ortodox în noiembrie – cu puțin timp înainte ca invazia să înceapă în februarie.

Volunteers found data on the commander of the unit 51460, 64th Independent Motorized Brigade, which, according to the latest data, has been involved in war crimes in Bucha, Kyiv region.



Brigadier: Lieutenant Colonel Azatbek Asanbekovich Omurbekov. pic.twitter.com/OV3jtqrOdm — Слава Україні (@RiverFishing6) April 3, 2022

După slujbă, el a spus: „Istoria arată că în cele mai multe dintre luptele noastre luptăm cu sufletele noastre”, a raportat The Times.

„Armele nu sunt cel mai important lucru. Biserica este un loc în care ne putem împărtăși și ne putem pregăti pentru evenimentele viitoare. Cu binecuvântarea Celui Atotputernic, sperăm să realizăm aceleași lucruri pe care le-au obținut strămoșii noștri.”

Identificarea comandantului, despre care se crede că are în jur de 40 de ani, vine în momentul în care președintele Zelenski a cerut ca cei responsabili de crime de război să se confrunte cu justiția, în mod similar proceselor de la Nürnberg care i-au adus pe naziști în fața justiției după cel de-al Doilea Război Mondial.

Omurbekov a primit o medalie pentru serviciu remarcabil în 2014 de către Dmitri Bulgakov, ministrul adjunct rus al Apărării.

Forțe din alte câteva grupări sunt, de asemenea, suspectate că se află în Bucha, inclusiv din Brigada a cincea de tancuri de gardă separată a armatei 36 din districtul militar rusesc de Est și Regimentul 331 de asalt cu parașutiști din divizia 98 aeropurtată.

Omurbekov este singurul comandant care a fost numit până acum.

Kremlinul refuză să recunoască atrocitățile și continuă propaganda

Rusia insistă că Ucraina a inventat acuzații de atrocități și a acuzat țara victimă că și-a ucis propriii civili în Bucha.

Ministrul de Externe al lui Putin, Serghei Lavrov, a respins scenele din afara Kievului drept o „provocare anti-rusă gestionată pe scenă”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că imaginile conțineau „semne de falsificare video și diverse falsuri”.

The satellite image is showing before and when the bodies are in Bucha. If the company could get that, why haven't they got something showing Russian troops in the area at the time it's claimed to have happened? Something doesn't add up. pic.twitter.com/7flawROKuJ — Truth Seeker (@IAmTruthTeller1) April 4, 2022

Imaginile din satelit analizate de New York Times sugerează de fapt acele cadavrele au fost pe străzi cu mult înainte ca soldații ruși să se retragă din Bucha, fiind imposibil ca armata ucraineană să își omoare proprii cetățeni.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News